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Ekonomi Beykoz Belediye Başkanlığı müfettiş yardımcısı alacak
Ekonomi

Beykoz Belediye Başkanlığı müfettiş yardımcısı alacak

Beykoz Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğüne, Müfettiş Yardımcılığı Mesleki Giriş Sınavı ile açık bulunan Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfından 5 adet 7’nci dereceli Müfettiş Yardımcısı alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-01-28 13:44:00 -
Beykoz Belediye Başkanlığı müfettiş yardımcısı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Sınav;  yazılı  (çoktan  seçmeli  test  usulü)  ve  sözlü  olmak  üzere  iki  aşamalı  olarak yapılacaktır. Yazılı sınav 13.03.2022 tarihi Pazar günü saat 14:00’da Beykoz Belediye Başkanlığı Ana  Hizmet  Binası  -  Gümüşsuyu  Mahallesi  Kelle  İbrahim  Cad.  No:43  Beykoz/İSTANBUL adresinde yapılacaktır. Sözlü sınavın günü ve saati, yazılı sınav sonuçlarının duyurulduğu ilanda açıklanacaktır.

Başvurular  16.02.2022-25.02.2022  tarihleri  arasında,  mesai  saatleri  içerisinde,  Beykoz Belediye   Başkanlığı   Teftiş   Kurulu   Müdürlüğüne   (Beykoz   Belediye   Başkanlığı-Gümüşsuyu Mahallesi  Kelle  İbrahim  Cad.  No:43  Beykoz/İSTANBUL  adresinde)  şahsen  yapılacak,  şehir dışından yapılan başvurularda ise posta ile müracaatlar kabul edilecektir. Elektronik posta yoluyla yapılan   müracaatlar   kabul   edilmeyecektir.   Postadan   kaynaklanan   gecikmelerden   İdaremiz sorumlu değildir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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