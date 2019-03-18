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Beykoz Adayı Murat Aydın’dan Yeni Zelanda’daki terör saldırısına tepki

Rüzgarlıbahçe’de İlim ve Kardeşliğe Adım Derneğinin programına katılan AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Yeni Zelanda’da yaşanan terör saldırısıyla ilgili olarak, “Kurşunları sıkarken sanki Cumhurbaşkanına, sanki Türkiye’ye, sanki tüm Müslümanlara sıkıyor gibi bir tablo vardı ve silahındaki yazılar da öyleydi” dedi.

18 Mart 2019 Pazartesi 09:02
Beykoz Adayı Murat Aydın’dan Yeni Zelanda’daki terör saldırısına tepki

Rüzgarlıbahçe’de İlim ve Kardeşliğe Adım Derneğinin programına katılan AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Yeni Zelanda’da yaşanan terör saldırısıyla ilgili olarak, “Kurşunları sıkarken sanki Cumhurbaşkanına, sanki Türkiye’ye, sanki tüm Müslümanlara sıkıyor gibi bir tablo vardı ve silahındaki yazılar da öyleydi” dedi.


31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında derneklerin programlarına katılmayı da ihmal etmeyen AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Rüzgarlıbahçe’deki bir salonda İlim ve Kardeşliğe Adım Derneği’nin (İLKADER) programına katıldı. Programa, Aydın’ın yanı sıra İlçe Gençlik Kolları Başkanı Furkan Çeliker, Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak ve dernek üyeleri katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program sonrası bir konuşma yapan AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Yeni Zelanda’da gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulunarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.



“Kurşunları sanki Cumhurbaşkanımıza, Türkiye’ye ve Müslümanlara sıkıyor gibi tablo vardı”


Başkan adayı Aydın, “Her bir ulusun, her bir milletin ama özelde küfrün, bir amacının olduğunu Cuma günü Yeni Zelanda’da yaşanmış olan acı bir olay bize bir kez daha hatırlatıyor. Orada camide namaz kılan Müslümanları şehit ettiler, 50’ye yakın kardeşimiz şehit oldu. Bunu yapan kişi ‘haydi bir meczup, bir akıl hastası’ diyelim ama öyle olmadığı çok açık ortadadır. Yazdığı yazılar, silahının üzerinde yazan yazılar ve oradan verdiği mesaj ortadadır. Peki kime mesaj veriyor? ‘Türklerin, boğazın batısında yaşamaması gerekir. Recep Tayyip Erdoğan var ya o bizim düşmanımız.’ Adeta kurşunları sıkarken sanki bizim Cumhurbaşkanımıza, sanki Türkiye’ye, sanki tüm Müslümanlara sıkıyor gibi bir tablo vardı ve yazıları da öyleydi. Ama bu olay bugün yaşanan olaydan ibaret değildir” dedi.



“Bizi kimse yıkamaz, ay yıldızlı bayrağımızı kimse indiremez”


Aydın, “Bu işin hem bilimsel tıbbi tarafı hem de sosyolojik, manevi, psikolojik tarafı vardı. O kardeşlerimizi birlikte kurtaracağız. ‘Biz Müslüman Türk milletiyiz, biz iyilikle mücadele edenlere karşı gençler olarak bir aradayız. Bizi kimse yıkamaz, ay yıldızlı bayrağımızı kimse indiremez’ demiş oluyoruz. Rabbim ülkemizi, devletimizi, milletimizi ve tüm mazlumları korusun, bu millete acı yaşatmasın” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 09:02
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