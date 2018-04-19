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"Beykoz 4. çocuk kitap fuarı" kapılarını açıyor

İstanbul'un ve Türkiye'nin istikrarlı şekilde devam eden tek çocuk kitapları fuarı olan, Beykoz 4. çocuk kitapları fuarının tanıtımı Hidiv Kasrı' nda yapıldı. Fuar 21 Nisan'da kapılarını ziyaretçilerine açacak.

19 Nisan 2018 Perşembe 13:25
"Beykoz 4. çocuk kitap fuarı" kapılarını açıyor

Çocuk edebiyatı alanında değerli eserler veren Çocuk Vakfı Başkanı Mustafa Ruhi Şirin'in bu seneki fuarın onur yazarı olacağını anlatan Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, "Şirin, 21 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek açılışta okuyucularla birlikte olacak. Fuara bu yıl da küçük kitap dostları için sevilen yazarların söyleşileri ilave edildi. Bu kapsamda 4. Beykoz Çocuk Kitapları Fuarı’na söyleşi ve imza etkinlikleri için 100’e yakın değerli çocuk edebiyatı yazarı katılıyor." dedi.

"Bir hayalin olsun" temasıyla 4. kez düzenlenen fuarda Hezarfen Ahmed Çelebi, Mimar Sinan, Uluğ Bey, Leonardo Da Vinci, Nikola Tesla, Neil Armstrong gibi isimlerin canlandırılacağını belirten Çelikbilek, "21-29 Nisan 2018 tarihlerinde Beykoz sahilinde 2 bin 200 metrekarelik kapalı alanda gerçekleştirilecek 4. Beykoz Çocuk Kitapları Fuarı’na, çocuk kitapları yayıncılığında öne çıkan 80 seçkin yayınevi katılıyor." ifadesini kullandı.

Çocuk Vakfı Başkanı Mustafa Ruhi Şirin de ilçe halk kütüphanelerinin Kültür Bakanlığı aracılığıyla düzenlenmesini çok önemli gördüğünü aktararak, "Beykoz Çocuk Kitapları Fuarı bu yıl dördüncü kez düzenleniyor. Oldukça başarılı bir fuar ve eminim şehir dışından dahi çocuklarımızı aileleriyle birlikte burada görürüz. Ülkemizde çocuklarımız yetişkinlerden daha fazla okuyor. Bu bizim için umudun hala olduğunun bir göstergesidir. Daha çok okumalı ve okutmalıyız." şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 13:25
  1. Beykoz Belediyesi
  2. Kitap Fuarı
  3. Çocuk Kitapları Fuarı

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