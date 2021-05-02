Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre Öğretim Elemanı alınacak.
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca1 Öğretim Görevlisi alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre adaylar başvurularını şahsen ve/veya posta yoluyla 16.05.2021 tarihine kadar Beykent Üniversitesi Ayazağa-Maslak Yerleşkesi Yazı İşleri Müdürlüğü Ayazağa Mah. Hadım Koruyolu Cad. No: 19 34396 Sarıyer, İstanbul adresine yapabilirler.
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