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Beyine zararlı 10 davranış

Bu 10 şey beyninize ciddi zararlar veriyor...

06 Ekim 2018 Cumartesi 15:30
Beyine zararlı 10 davranış


1. Kahvaltı etmemek: Kahvaltı etmeyen kişiler, düşük bir kan şekeri seviyesine sahip olur. Bu durum beyin için yetersiz beslenmeye ve sonunda beyin dejenerasyonuna yol açar.

2. Aşırı ısınma: Beyin arterlerinin sertleşmesine sebep olarak, zihin gücünün azalmasına yol açar.

3. Sigara içmek: Çoklu beyin büzülmesine sebep olur ve üstelik kanserden Alzheimer hastalığına bir çok illete yol açabilir.

4. Yüksek şeker tüketimi: Çok fazla şeker proteinlerin ve besinlerin emilmesini durdurur ve dengesiz beslenmeye yol açarak beynin gelişmesine engel olabilir.

5. Hava kirlenmesi: Beyin vücudumuzda en çok oksijen tüketen organdır. Kirli havanın teneffüs edilmesi, beyne giden oksijeni azaltır ve beynin veriminde düşüş yapar.

6. Uyku yetersizliği: Uyku beynimizin dinlenmesini sağlar. Uykudan uzun vadeli yoksunluk beyin hücrelerinin ölmesini hızlandırır.

7. Uyurken kafayı örtmek: Kel değilseniz soğuktan korunmanın dışında kafayı örterek uyumak, karbondioksit konsantrasyonunu arttırır ve beyne hasar veren etkilere yol açabilir.

8. Hastalık sırasında beyni çalıştırmak: Hasta iken çok çalışmak veya öğrenmek beyin etkenliğinin azalmasına yol açabilir ve ayrıca beyne hasar verebilir.

9. Uyarıcı düşüncelerde eksiklik: Düşünmek beyin jimnastiği için en iyi yoldur. Beyni uyaran düşüncelerin eksikliği beyin daralmasına yol açabilir. Çapraz bulmaca ve Sudoku iyi egzersiz sağlar.

10. Tefekkür eksikliği: Gürültülü, çekişmeli veya malayanî faydasız konuşma ortamlarında bulunmak yerine kişinin sükût içinde kendi zihnî sohbetleri (tefekkür) beynin etkinliğini geliştirir. Verimliliğini artırır.

 

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 15:30
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