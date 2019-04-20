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Beyinde ameliyat gerektiren ciddi sorunlara dikkat

Nöroşirurji Uzmanı Op.

20 Nisan 2019 Cumartesi 14:19
Beyinde ameliyat gerektiren ciddi sorunlara dikkat

Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz, beyinde ameliyat gerektiren ciddi sorunlara dikkat çekti. Op. Dr. Bıkmaz, “Bazı problemler beynin doğru çalışmasını engeller. Bu problemleri düzeltebilmek için beyine ulaşmak gereklidir. Kraniyotomi oraya ulaşmamızı sağlar” dedi.


Kraniyotomi (Kafatasının cerrahi girişimle açılması) işlemi gerektiren problemlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan INCA Klinik Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz, kraniyotomi yapılmasına gerek duyulan en sık görülen problemleri şöyle sıraladı;


"Beyin Yaralanması: Beyin yaralanması başa gelen doğrudan bir patlama ve hatta ani bir darbe ile dahi oluşabilir. Bu beyinde yırtılmaya, kanamaya ve şişmesine neden olabilir. Tedavinin hedefi herhangi bir kanamayı durdurmak ve kafatası içerisindeki basıncı azaltmaktır. Kan ve hasarlı dokular çıkarılabilir.


Beyin Tümörü: Tümör, anormal hücrelerden oluşmuş bir kitledir. Beyinde büyüyen metastatik tümörler vücudun diğer bölgelerinden yayılan tümörlerden gelen yapılardır. Hedef bunlardan mümkün olan en fazla miktarda çıkarmaktır. Tümöre tipine göre diğer tedavi yöntemlerinin de uygulanması gerekli olabilir.


Anevrizma: Anevrizma bir arter duvarındaki balon benzeri bir kusurdur. Bu kanın dışarı sızmasına neden olur. Sızan kan beyine hasar verebilir. Hedef hasarı kontrol altına almak ve ileriki kanamaları önlemektir.


Arteriovenöz Malformasyon: Arteriyövenöz malformasyon (AVM) kan damarlarının anormal bir yumağıdır. Bir AVM beyinin bir bölgesinde normal kan akımını önleyebilir. Aynı zamanda beyin dokusu içerisine kanama riskini de artırmaktadır. Tedavideki hedef AVM içerisinden olan kan akımını önlemek ve akımı normal yola döndürmektir.”


Op.Dr. Kerem Bıkmaz, durumun teşhis edilmesi durumunda yapılacaklar hakkında ise "Doktorunuz birtakım muayene ve testler yaparak durumunuza yol açan nedeni bulmaya çalışır. Sonuçlar doktorunuzun probleminizin tam olarak yerini ve boyutunu da anlamasına yardımcı olur. Doktorunuz sizin sinir sisteminizin ne kadar iyi çalıştığını görme, işitme, yürüme ve yutkunma kapasiteniz, düşünme ve hafıza becerileriniz, kas gücünüz, koordinasyonunuz, refleksleriniz ve adımlamanız, dokunmayı hissetme ve algılama yeteneklerinizi kontrol ederek öğrenir. Bu testler beynin ve ona kan götüren atardamarların görüntülerini verir. Daha keskin görüntüler için bu testlerle birlikte kontrast maddeler kullanılabilir. Riskler ve komplikasyonlar sizinle konuşulacaktır.


Bilgisayarlı tomografi, x ışınlarını ve bilgisayar kesitlerini birleştiren bir yöntemdir. Siz bir tüp içerisinde kayan bir platform üzerinde yatarsınız. MRG (Manyetik Rezonans Görüntüleme) güçlü mıknatıslar ve radyo dalgaları kullanarak görüntüler oluşturur. Bir tünel içine kayan bir masada yatarsınız.


Ameliyat zamanınız yaklaştıkça ilerideki sağlık gereksinimlerinizle ilgili düşünceleriniz olabilir. Aynı zamanda kraniyotominiz için kendinizi nasıl hazırlamanız gerekeceği hakkında doktorunuzdan gerekli bilgileri alabilirsiniz" dedi.

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 14:19
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