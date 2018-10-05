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Beyin yorgunluğu için...

Beyin yorgunluğu için size doğal önerilerimiz var...

05 Ekim 2018 Cuma 19:46
Beyin yorgunluğu için...

ANASON: 1 bardak kaynar suya, 2-4 gr anason konur, 10 dk bekle tilir, günde 2-3 bardak içilir.

Anason toz haline getirilir, günde 3 defa 0,5-1 gr içilir.

BİBERİYE: 1 bardak kaynar su ya, 10-20 gr bitki konur, 10 dk bekletilir, günde 2-3 bardak içilir.

Biberiye toz haline getirilir, gün de birkaç defa 1-4 gr içilir. Biberiye yağı 3 damla bir şekerle alınır.

POLEN: Polen kür halinde kullanımlarda günde 15-20 gr kullanı lır. 15 gün devam edilir. 1 hafta ara verilir. Böylece bir müddet devam edilir.

Devamlı kullanımlarda günde 2-4 gr içilir.

KUŞBURNU: 1 bardak kaynar suya, 10 gr meyve konur, 10 dk bekletilir, günde 3-4 bardak içilir. MISIR: Mısır haşlanıp yenilir.

KAYISI: Taze veya kuru kayısı yenilir.

FASULYE KAPÇIĞI: 1 bardak kaynar suya, 1 çay kaşığı fasulye kapçığı toz halinde konulur, 10 dk bekletilir, günde 2-3 bardak içilir.

Taze kapçıklar da kaynatılıp içilebilir.

1 bardak suya, 4 gr taze kapçık konur, 20 dk kaynatılır, günde 2-3 bardak içilir.

OĞULOTU: 1 bardak kaynar suya, 4-10 gr bitki konur, 10 dk bekletilir, günde 3 bardak içilir. Bitki toz haline getirilir, günde 3- 4 defa 1-4 gr içilir.

Tohumu toz haline getirilir, gün de 3 defa 3 gr içilir.

Taze bitki sıkılır, suyundan yarım fincan içilir, (beyni güçlendirir).

ÇAY: Günde içilen 3-5 bardak çay beyni uyarır, yorgunluğunu giderir.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 19:46
  1. beyin yorgunluğu
  2. bitkisel tedavi

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