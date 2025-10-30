Beyin yaşlanması sandığınızdan erken başlıyor! Uzmanlar hafızayı korumanın püf noktasını açıkladı
Son araştırmalar, beyin yaşlanmasının 40’lı yaşlardan itibaren belirginleşmeye başladığını gösteriyor. Uzmanlar, zihinsel keskinliğin korunmasında Omega-3, B12, D vitamini ve folat gibi besin öğelerinin düzenli tüketilmesinin büyük rol oynadığını belirtiyor. Bu vitaminlerin vücutta yeterli seviyede bulunması, hem hafızayı güçlendiriyor hem de ilerleyen yaşlarda ortaya çıkabilecek bilişsel gerilemenin önüne geçmeye yardımcı oluyor.
ScienceDirect’te 2024’te yayımlanan bir araştırma, beyin yaşlanmasının sanıldığından çok daha erken başladığını öne sürüyor. Çalışmaya göre, 40’lı ve 50’li yaşlar, beynin yapısal ve metabolik değişimlerinin ilk sinyallerini verdiği kritik bir dönem.
Bu değişiklikler zamanla hafıza, dikkat ve duygusal dengeyi etkileyebiliyor. Uzmanlar, bu dönemde sağlıklı bir yaşam biçimi benimsemenin, beynin uzun vadede dayanıklılığını korumada belirleyici olduğunu vurguluyor.
Sağlık bilimcisi Ollie Whitby, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yaşam biçimimiz ve tükettiğimiz besinler, beyin hücrelerinin nasıl çalıştığını, onarıldığını ve kendini koruduğunu doğrudan etkiler” diyerek, bilişsel uzun ömür için öncelik verilmesi gereken sekiz temel besini sıraladı.
"BEYİN YAŞLANMASI NEDİR?
ABD Ulusal Yaşlanma Enstitüsü’ne göre beyin yaşlanması, yaşla birlikte beynin yapısında, kan akışında ve sinir hücreleri arasındaki iletişimde meydana gelen doğal değişimleri ifade ediyor.
Bu süreç, kelime hatırlama, yeni bilgi öğrenme ve çoklu görevleri sürdürme gibi bilişsel becerilerin yavaşlamasına yol açabiliyor.