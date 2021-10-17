Beyin söğüş tarifi nasıl yapılır?

Farklı lezzetiyle damaklarda iz bırakan beyin söğüş tarifi.

Malzemeler

4 su bardağı su

3 adet koyun beyni

1 yemek kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı tuz

Servis için:

1/2 demet maydanoz

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 adet limon

Sosu için:

1/2 adet limon

1/2 çay bardağı sızma zeytinyağı

1 yemek kaşığı sirke

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

Yapılışı

Beyinleri güzelce yıkadıktan sonra uygun bir tencerenin içerisine suyu, sirkeyi ve tuzu ilave edip kaynatın. Kaynayan suyun içerisine beyinleri bolşaltın. 20 dakika kadar haşlayın. Derin bir kasenin içerisine soğuk su doldurun ve içerisine de bir kaç parça buz atın. Beyinler piştikten sonra kaynayan sudan çıkartıp, buzlu suyun içerisine aktarın. Böylece pişmeye devam etmelerini önlemiş ve şekillerini korumalarını sağlamış olacaksınız. Beyinler iyice soğuduktan sonra, üstlerindeki zarı temizleyin ve dilimleyin. Sosunu hazırlamak için; limonun suyunu sıkın ve bunu zeytinyağı, dövülmüş 1 diş sarımsak, sirke ve isteğinize göre tuz ile güzelce karıştırıp, sosunuzu hazırlayın. Sosu tabağına aldığınız beyinlerin üzerine gezdirin. Maydanozları ince ince doğrayın ve beyin salatanızın üzerine gezdirin, limon dilimleri ile süsleyin ve en üste de toz kırmız biberi serpiştirip, servis edin. Afiyet olsun.