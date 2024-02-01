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Sağlık Beyin şişiren virüs yayılıyor!
Sağlık

Beyin şişiren virüs yayılıyor!

Yeniakit Publisher
2024-02-01 14:24:00 -
Beyin şişiren virüs yayılıyor!

Covid-19 pandemisinin ardından uzmanlar bir sonraki pandemi tehdidi konusunda uyardı. Bangladeş'te bir adam, çiğ meyve suyu içtikten sonra beyninin şişmesine neden olan Nipah virüsünden hayatını kaybetti. 65 yaş ve üzeri için ayrıca uyarı yapıldı.

Covid-19 pandemisinin ardından uzmanlar bir sonraki pandemi tehdidi konusunda uyardı. Bangladeş'te bir adam, çiğ meyve suyu içtikten sonra beyninin şişmesine neden olan Nipah virüsünden hayatını kaybetti. 65 yaş ve üzeri için ayrıca uyarı yapıldı.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Bangladeşli adı açıklanmayan adamın, enfekte meyve yarasalarının idrarı veya tükürüğüyle kirlenmiş çiğ hurma suyu içtiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı, en az 139 kişinin bu içeceği tükettikten sonra virüse yakalanmasının ardından insanları çiğ hurma suyu içmemeleri konusunda uyardı.

Nipah, meyve yarasaları ve domuzlar gibi hayvanlardan insanlara bulaşan zoonotik bir virüs. İlk olarak 1999 yılında Malezya'da tespit edilmiştir ancak ağırlıklı olarak Bangladeş ve Hindistan'ın bazı bölgelerinde yayılmaktadır.

Hayatta kalanların yaklaşık yüzde 20'si, kişilik değişiklikleri veya nöbet bozuklukları da dahil olmak üzere uzun vadeli nörolojik sorunlarla baş başa kalmaktadır.
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Genellikle ateş, halsizlik, uyuşukluk, huzursuzluk, beslenme sorunları, solunum sıkıntısı, öksürük, kusma, ishal gibi genellikle grip benzeri semptomlar şeklinde ortaya çıkabilir. Daha ciddi vakalarda, solunum sıkıntısı artabilir ve bilinç değişiklikleri gözlemlenebilir. Zihinsel değişiklikler gözlemlenebilir.

65 YAŞ ÜZERİ DİKKAT!

Uzmanlar, "Yaşlılarda Nipah virüsünden korunmak için, özellikle Nipah virüsünün yaygın olduğu bölgelerde, hijyen önlemlerine ve potansiyel enfeksiyon kaynaklarından uzak durmaya özen gösterilmelidir. Ayrıca, enfekte olan kişilerle temas etmekten kaçınılmalı ve enfekte hayvanlardan uzak durulmalıdır. Yaşlıların, özellikle sağlık durumu zayıf olanların, bu virüsten korunma konusunda ekstra dikkatli olmaları önemlidir." uyarısında bulundu.

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