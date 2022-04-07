Pek çok kişi beyin ölümü konusunu araştırmaya başladı. Beyin ölümü gerçekleşen bir kişi sağlığına kavuşabilir mi?

Beyin ölümü nedir, beyin ölümü gerçekleşmesi ne demek? Beyin ölümü gerçekleştiği nasıl anlaşılır?

Beyin ölümü nedir? | Beyin ölümü; tüm beyin, beyincik ve hayati merkezlerin yer aldığı beyin sapı denilen özel beyin bölgesinin fonksiyonlarının geri dönülmez şekilde kaybolduğu ve mutlak ölümle sonuçlanan bir süreçtir. Beyin ölümü tablosundaki hastanın sadece kalbi atmaktadır, bir başka deyişle sadece nabzı ve kalp atımları alınabilmektedir. Dışardan izlenebilen tek yaşam işareti kalp atımlarıdır. Diğer yaşamsal fonksiyonları tıbbi destek ve solunum cihazıyla sağlanmaktadır. Öyle ki bu hastaların kendiliğinden solunumları da olmadığı için yaşam destekleri kesilir kesilmez kaybedilirler.

Beyin ölümü yaşayan iyileşebilir mi?

Ciddi şekilde kaza yapan, kalp veya kafa bölgelerine ağır darbe alan veya çeşitli sebeplerden dolayı beyin travması geçiren kişiler acil olarak yoğun bakıma alınır. Bu durumdaki kişilerin bilinçleri tamamen kapalıdır ve acı dahil herhangi bir şey hissetmezler. Beyin ölümü gerçekleşen kişinin yaşamı tamamen sona erer.

Vücudun bozulmadan hayatta kalabilmesi için kesintisiz makine desteği şarttır. Makine desteği sayesinde böbrekler, kalp, akciğer ve karaciğer kısıtlı olarak çalışmaya devam edebilir. Ek olarak solunum cihazı sayesinde de vücut solunum yapar. Ancak bu makine desteği yıllar boyunca devam edemez. Zira durumun kesin olarak ölümle sonuçlanacağı aşikardır. Bu yüzden hasta yakınlarının hassas ve ciddi bir şekilde bilgilendirilmeleri elzemdir.