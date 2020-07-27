Beyin kanaması nedir? Belirtileri nelerdir?

İnsan vücunun yönetim merkezi olan beyin en hayati organdır. Görme, iştime gibi tüm duyu organlarımızın yanında vücudun düzgün bir şekilde çalışması için gereken hayati fonksiyonların yönetildiği yerdir.

Beyin ortalama olarak birbuçuk kilo ağrılında olup yaklaşık vücudun yüzde iki ya da üçlük kısmını oluşturur. Ancak kullanmış olduğu oksijene bakıldığında ise tüm vücudun oksijen oranının beşte birini kullanır. O yüzden beyin oksijene çok ihtiyaç duyar ve oksijen olmadan beş dakikdan daha az bir süre ancak canlı kalabilir.

Beyin kanaması nedir? Beyin kanaması ölümcül müdür?

Kafatasında bulunanan beyin damarlarının herhangi birinde meydana gelen kanama sonu oluşan sağlık problemlerine beyin kanaması denir. Damardan dışarı çıkan kan beyin hücrelerine baskı yapmaya başlayarak oradaki beyin hücrelerinin ölmesine sebep olur. Ölümüne sebep olan beyin hücrelerinin görevi neyse o organ zarar gören sinir sayısına bağlı olarak zarar görecektir. Eğer yaşamsal bir fonksiyonu kontrol eden beyin hücrelerininin ölümüne sebep olmuşsa bu durumda kişiyi ölüme kadar göürebilir.

Beyin kanamalarının sebepleri nelerdir?

Beyin kanamasında en çok görülen sebepler arasında yüksek tansiyon, beyin tümörleri, kafa tramvaları, kan sulandırıcı maddeler, doğuştan bozuk olan beyin damarları ve kokain kullanımı görülmektedir.

Beyin kanamasının belirtileri nelerdir?

Beyin kanaması her hastada aynı belirtiyi göstermeyebilir. Bu belirtiler kanamanın miktarına ve kanamanın beynin neresinde gerçekleştiğine bağlı olduğuna göre değişiklik gösterir.

Genel olarak iste; hafif bilinç bulanıklığı, sersemlik halinden koma haline değişen bilinç bozukluğu hali, şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma, baş dönmesi, epilepsi nöbeti atağı, kanamanın etkilediği beyin bölgesine bağlı olarak beyin fonksiyonlarında bozukluklar olarak sıralanabilir.

Beyin kanamasında tedavi yöntemleri nelerdir?

Tedavi yöntemleri hastanın durumuna göre uygulanmakta olup, kimi hastalarda hiç bir müdahale yapılmadan gözlem altında tutulurken, kimi hastalarda ilaç veya duruma göre cerrahi müdahale yapılmaktadır.

Beyin kanamasının kalıcı etkisi olur mu?

Kanamanın büyüklüğüne ve beyin üzerindeki yaptığı etkiye göre konuşma bozuklukları, solunum bozuklukları, kuvvetsizlik ve koma olabileceği gibi hiç bir etki bırakmadan da beyin kanaması atlatılabilir.