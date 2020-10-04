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Medya Beyin kanaması geçiren EDHO oyuncunun akıbeti belli oldu
Medya

Beyin kanaması geçiren EDHO oyuncunun akıbeti belli oldu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Ali Sürmeli'nin akıbeti belli oldu. Oyuncunun yer aldığı sahneler senaryodan çıkarıldı. Öte yandan bilincinin açık olduğu belirtilen oyuncunun sağlık durumunun stabil olduğu kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 08:02:00 -
Beyin kanaması geçiren EDHO oyuncunun akıbeti belli oldu

Bu yıl 6. Sezonuyla ekranlara gelecek olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin çekimleri kısa bir süre önce başlamıştı.

Koronavirüs nedeniyle sıkı tedbirlerin alındığı çekimler sürerken, dizinin oyuncularından Ali Sürmeli ile ilgili geçtiğimiz günlerde üzücü bir haber gelmişti.

Beyin kanaması geçirdi

Oyuncu Ali Sürmeli, geçtiğimiz pazar günü beyin kanaması geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı.

Oyuncunun bu hafta yeni sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanan dizide sadece bir bölüm yer alabildi.

Sürmeli’nin beyin kanaması geçirmesi nedeniyle oyuncunun sahnelerinin senaryodan çıkarıldığı ortaya çıktı.  Acıbadem Kadıköy Hastanesi’nde tedavisi sürewn oyuncunun diziye geri dönüp dönmeyeceği belli değil.

Acıbadem Kadıköy Hastanesi’nden Ali Sürmeli ile ilgili yapılan açıklamada "Yaptığımız tetkiklerinde beynin sağ ön tarafında yüksek tansiyona bağlı kanama tespit edildi ve aynı gün ameliyata alındı. Ameliyat sonrası yoğun bakım servisinde takip ve tedavisine devam ediliyor. Şu anda genel durumu iyi ve bilinci açıktır, felç geçirmemiştir. Kendisine acil şifalar diliyoruz." denildi.

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