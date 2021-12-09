Beyin işlevlerini yenileyen tek besin!

Hem besleyici hem de lezzetli bir kış sebzesi olan pancar, içeriğindeki vitamin, mineral ve diğer bileşiklerden dolayı insan sağlığı için son derece faydalı bir besin. Pek çok dünya mutfağında yemekleri yapılan pancarın ülkemizde de oldukça popüler bir gıdadır.

Kırmızı pancarın faydaları nelerdir,

Stres ve depresyona iyi gelir.

Kandaki şeker seviyesini düzenler.

Kabızlık ve ishal gibi bağırsak sorunlarına iyi gelir.

Bağışıklığı korur ve güçlendirir.

İdrar söktürücü özelliği vardır.

Karaciğerin işlevselliğine katkıda bulunur.

Pancar esas olarak su, karbonhidrat ve liften oluşur. Alttaki tablo, pancarda bulunan bazı yiyecek maddeleri hakkında bilgi kapsamaktadır:

100 gram kırmızı pancarda bulunan kalori ve gıdalar şu biçimdedir:

Kalori: 43 kkal

Karbonhidrat: 9,6 gr

Protein: 1,6 gr

Lif: 2,8 gr

Şeker: 6,8 gr

Yağ: 0,2 g

Potasyum: 266 mg