THY- Euroleague
0553 313 94 23

Beyin cerrahıyım' diyerek dolandırdı, 4 yıl hapis cezası aldı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kendisini 'beyin cerrahı' olarak tanıtarak bir doktoru dolandırdığı iddia edilen şüpheli, dolandırıcılık suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

17 Aralık 2018 Pazartesi 14:52
Beyin cerrahıyım' diyerek dolandırdı, 4 yıl hapis cezası aldı

Kayseri'de kendisini 'beyin cerrahı' olarak tanıtıp, doktor H.Ş.'nin (47), 160 TL'sini aldığı iddiasıyla tutuklu yargılanan işsiz Ömer Ü. (24), 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen 20 Eylül'de merkez Kocasinan İlçesi Serçeönü Mahallesi'ndeki banka şubesinin önünde meydana geldi. Kayseri Devlet Hastanesi'nde doktor olan H.Ş. ve annesi banka önünde beklerken, Ömer Ü. ile karşılaştı. Doktor ve annesine, kendini 'beyin cerrahı' olarak tanıtan Ömer Ü., trafik kazası geçirdiğini, banka hesabında yüklü miktarda para olduğunu söyledi.

Hesabındaki parayı fakirlere yardım etmek için kullanacağını da öne süren Ömer Ü., bankanın işlem ücretini ödemek için H.Ş.'den 160 TL para istedi. Parayı verdikten sonra dolandırıldığını anlayan H.Ş.'nin şikayeti sonrası Ömer Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklu yargılanmak üzere cezaevine konuldu ve hakkında 'dolandırıcılık' suçundan dava açıldı.

1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Ömer Ü. ile avukatı hazır bulunurken şikayetçi H.Ş. duruşmaya katılmadı. Mahkemede konuşan Ömer Ü., "Annem zararlarını karşıladı. Önceki ifadelerimi tekrar ediyorum. Pişmanım" diye konuştu. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Ömer Ü.'yü, dolandırıcılık suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla Ömer Ü.'nün tahliyesine karar verdi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 14:52
  1. Kayseri
  2. Kocasinan
  3. Dolandırıcılık
  4. Hapis cezası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir'de okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin İlçe Milli Eğitim Müdürü ve 2 şube müdürüne "ihmal ve görevi kötüye kullanma" suçlarından 1'er yıl 3'er ay hapis cezası verildi, hükmün a
    1. İzmir'de okul servis minibüsünde..
    2. Sivasspor ve Bahçeşehir Koleji..
    3. FETÖ sanığı eski hakim savcı çifte..
    4. Bakan Albayrak açıkladı! 'Bütçe 7.6..
    5. Siyonist zulmü Müslümanların sınavı
    6. Günün en ilginç hırsızlık olayı!..
    7. Bakan Akar Malezyalı mevkidaşı ile..
    8. TOFAŞ, Cedevita Zagreb'e konuk olacak
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaklaşık 500..
    10. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor!..
    11. AK Parti'de o adaylar değişecek mi?
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçtiğimiz..
    13. Konya Toplu Açılış Töreni
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne yaparlarsa..
    15. "Minik Ahiler Değerlerini Öğreniyor"..
    16. Büyük dikkatsizlik! İçinde çocuk vardı
    17. Erdoğan'dan Fatih Portakal'a sert..
    18. Hayır kapısı yenilenerek açıldı
    19. Beşiktaş'tan ayrılan Pepe'ye..
    20. Müslümanların ve insanlığın izzeti:..
    Meclis'ten Deniz Baykal'a kötü haber
    Meclis'ten Deniz Baykal'a kötü haber
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
    Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    Türk askerine alçak sözler
    Türk askerine alçak sözler

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    Dev şirket açıkladı! 'Türkiye'de dizel motor problemi artık bitti'
    Dev şirket açıkladı! 'Türkiye'de dizel motor problemi artık bitti'