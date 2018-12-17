Beyin cerrahıyım' diyerek dolandırdı, 4 yıl hapis cezası aldı

Kayseri'de kendisini 'beyin cerrahı' olarak tanıtıp, doktor H.Ş.'nin (47), 160 TL'sini aldığı iddiasıyla tutuklu yargılanan işsiz Ömer Ü. (24), 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Olay, geçen 20 Eylül'de merkez Kocasinan İlçesi Serçeönü Mahallesi'ndeki banka şubesinin önünde meydana geldi. Kayseri Devlet Hastanesi'nde doktor olan H.Ş. ve annesi banka önünde beklerken, Ömer Ü. ile karşılaştı. Doktor ve annesine, kendini 'beyin cerrahı' olarak tanıtan Ömer Ü., trafik kazası geçirdiğini, banka hesabında yüklü miktarda para olduğunu söyledi.

Hesabındaki parayı fakirlere yardım etmek için kullanacağını da öne süren Ömer Ü., bankanın işlem ücretini ödemek için H.Ş.'den 160 TL para istedi. Parayı verdikten sonra dolandırıldığını anlayan H.Ş.'nin şikayeti sonrası Ömer Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklu yargılanmak üzere cezaevine konuldu ve hakkında 'dolandırıcılık' suçundan dava açıldı.

1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Ömer Ü. ile avukatı hazır bulunurken şikayetçi H.Ş. duruşmaya katılmadı. Mahkemede konuşan Ömer Ü., "Annem zararlarını karşıladı. Önceki ifadelerimi tekrar ediyorum. Pişmanım" diye konuştu. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Ömer Ü.'yü, dolandırıcılık suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla Ömer Ü.'nün tahliyesine karar verdi.