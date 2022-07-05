Beyazıt ve Yenigün dualarla anılıyor

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Mütedeyyin camia için büyük önem taşıyan ve şiirleri dillere pelesenk olan Şair Erdem Bayazıt ve Milli Türk Talebe Birliği’nin (MTTB) öncü isimlerinden Sedat Yenigün, Hakk’a irtihallerinin yıl dönümlerinde rahmetle ve özlemle yâd ediliyor.

Şair Erdem Beyazıt

Türk Kültür hayatına önemli eserler kazandıran ve mısralarıyla irfan dünyamızı zenginleştiren şair Erdem Beyazıt, mısralarıyla dillere gönüllere dokunmaya devam ediyor. Vefatının üzerinden 14 koca yıl geçen büyük şair her gün artan bir özlemle anılıyor. Kalemini Hakk’ın ve halkın emrine amade eden ve şiirlerinde hakikat arayışının izini süren Beyazıt bir dönem de Kahramanmaraş Milletvekilliği yaptı. Uzun sayılabilecek bir süre Akciğer kanseriyle mücadele eden Erdem Beyazıt, 69 yaşında tedavi gördüğü hastanede son nefesini vermişti.

MTTB’li Sedat Yenigün

İslami camianın yakından tanıdığı, Sedat Yenigün bundan tam 42 yıl önce uğradığı silahlı saldırı sonucu şehadet şerbeti içmişti. MTTB çatısı altında örnek bir duruş sergileyen ve eşsiz çalışmalara imza atan Yenigün, Müslümanların belleğindeki tazeliğini koruyor.