Beyazıt ve Yenigün dualarla anılıyor
“Ölüm bize ne uzak bize ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık bize ne yapsın ölüm” mısralarıyla ölümsüzleşen ve şiirini davasının emrine adayan şair Erdem Beyazıt vefatının 14. yılında, Milli Türk Talebe Birliği’nin sembol şahsiyetlerinden şehid Sedat Yenigün ise Hakk’a irtihalinin 42. yıldönümünde rahmetle anılıyor.
SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL
Mütedeyyin camia için büyük önem taşıyan ve şiirleri dillere pelesenk olan Şair Erdem Bayazıt ve Milli Türk Talebe Birliği’nin (MTTB) öncü isimlerinden Sedat Yenigün, Hakk’a irtihallerinin yıl dönümlerinde rahmetle ve özlemle yâd ediliyor.
Şair Erdem Beyazıt
Türk Kültür hayatına önemli eserler kazandıran ve mısralarıyla irfan dünyamızı zenginleştiren şair Erdem Beyazıt, mısralarıyla dillere gönüllere dokunmaya devam ediyor. Vefatının üzerinden 14 koca yıl geçen büyük şair her gün artan bir özlemle anılıyor. Kalemini Hakk’ın ve halkın emrine amade eden ve şiirlerinde hakikat arayışının izini süren Beyazıt bir dönem de Kahramanmaraş Milletvekilliği yaptı. Uzun sayılabilecek bir süre Akciğer kanseriyle mücadele eden Erdem Beyazıt, 69 yaşında tedavi gördüğü hastanede son nefesini vermişti.
MTTB’li Sedat Yenigün
İslami camianın yakından tanıdığı, Sedat Yenigün bundan tam 42 yıl önce uğradığı silahlı saldırı sonucu şehadet şerbeti içmişti. MTTB çatısı altında örnek bir duruş sergileyen ve eşsiz çalışmalara imza atan Yenigün, Müslümanların belleğindeki tazeliğini koruyor.