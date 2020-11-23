  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Beyaza bürünen Sarıkamış büyüledi
Aktüel

Beyaza bürünen Sarıkamış büyüledi

Yeniakit Publisher
2020-11-23 12:31:58 -
Beyaza bürünen Sarıkamış büyüledi

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı güzel manzaralar oluşturdu.

Kent genelindeki kar yağışının ardından ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe Kayak Merkezi ve Ağbaba Dağları beyaza büründü.

Küçük göletlerin buz tuttuğu ilçede, kayak merkezi ve dağların yanı sıra karla kaplanan sarı çam ormanlarındaki ağaçlar "beyaz gelinliğini" giydi.

Karın yağmasıyla yiyecek bulmakta güçlük çeken şakrak kuşlarının, bitkilerin tomurcuklarını yiyerek beslenmeye çalışması dikkati çekti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullatif Şener sonunda kafayı yedi! Aklınca alay etmek isterken alay konusu oldu
Siyaset

Abdullatif Şener sonunda kafayı yedi! Aklınca alay etmek isterken alay konusu oldu

İsmail Dükel'in tetikçiliğinde Tele 1 Televizyonu'nda 'Habere Doğru' programına konuk olan CHP Konya Milletvekili Abdullatif Şener, aklınca ..
AK Parti'den CHP'ye tokat gibi S-400 cevabı
Gündem

AK Parti'den CHP'ye tokat gibi S-400 cevabı

Partisinin Kastamonu İl Kongresi'nde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "İktidar olursak S-400'leri kurmayız" diyen CHP Gen..
Tarafını seçti... Putin'den Ermenistan'ı yerle bir edecek açıklama!
Dünya

Tarafını seçti... Putin'den Ermenistan'ı yerle bir edecek açıklama!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Ermenistan'ı yıkacak bir açıklama daha geldi. Putin, Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan topraklarının ayrı..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay