Beyaz sirke nerelerde kullanılır?

BEYAZ SİRKE NEDİR NELERDE KULLANILIR?

Beyaz sirke mısır ya da şeker pancarından yapılıyor ve saf sirke olarak biliniyor. Türkiye’de temizlik için vs kullanılsa da normal sirke kullanılan her şeyde beyaz sirke kullanılır. Saç bakımından mutfak fırın temizliğine kadar çiçeklerdeki böceklerden diş beyazlatmaya kadar her yerde beyaz sirke kullanılıyor.

YUMURTA HAŞLARKEN BEYAZ SİRKE

Yumurta haşlarken kaynar suya bir yemek kaşığı beyaz sirke ekleyin.

Sirke, yumurtaları pişirirken çatlamasını önler böylece patlayıp çatlamayan yumurtalarınız olur.

MEYVE VE SEBZELERİ YIKAYIN

Meyve sebzeleri sirke ile yıkamak her zaman iyi fikirdir sirkenin dezenfekte edici etkisi vardır.

BOĞAZ AĞRILARINDA BEYAZ SİRKE KULLANIMI

1 bardak sıcak suya bir kaşık beyaz sirke koyun ve boğaz enfeksiyonu geçene kadar bunu tekrarlayın.

DİŞLERİNİZİ BEYAZLATIN

Diş fırçanıza beyaz sirke dökün ve dişlerinizi fırçalayın. Sonra iyice yıkayın haftada bir bunu tekrarlayın..

BEYAZ SİRKE İLE FIRIN TEMİZLEME

Fırını tamamen boşaltın. İçine bir bardak beyaz sirke ve iki kaşık karbonatla yaptığınız karışımı her yerine bulayın hatta üzerine ıslak havluyu sıkıp koyun bir gece bekletin. Sabah iyice o havlularla silip temizleyin çok kolay temizliyor üstelik kimyasal olmadığı için kolay durulanıyor. İsterseniz metal bir bir kaba su ve limon dilimleri koyup fırını yüksek ısıda bir 10 dakika kadar çalıştırın.

GENEL TEMİZLİK

Beyaz sirke ile genel temizlik eşit derecede su ve sirke kullanımı ile yapılabilir, kapılar tezgahlar banyo tuvalet için bu karışım, yerleri silmek için ise daha az sirkeli bir karışım tercih edebilirsiniz. Beyaz sirkeyi saf hali ile bir sprey şişesine koyup dezenfekte etmek istediğiniz yere sıkabilirsiniz. Bu şekilde mikroplardan doğal yöntemlerle kurtulabilirsiniz.