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Aktüel Beyaz Sarayın FDA Başkanından Kovid-19 aşısını onaylamazsa istifasını istediği iddiası
Aktüel

Beyaz Sarayın FDA Başkanından Kovid-19 aşısını onaylamazsa istifasını istediği iddiası

Yeniakit Publisher
2020-12-11 23:01:24 -
Beyaz Sarayın FDA Başkanından Kovid-19 aşısını onaylamazsa istifasını istediği iddiası

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'un, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Başkanı Stephen Hahn'ı arayarak, gün içinde Pfizer'ın Kovid-19 aşısını onaylamasını, aksi takdirde istifasını sunmasını istediği öne sürü.

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke olan ABD'de Pfizer ve BioNTech'in virüse karşı geliştirdiği aşının ne zaman onaylanarak kullanıma sunulacağı merak ediliyor.

Washington Post gazetesinin iddiasına göre, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Meadows, FDA Başkanı Hahn'ı arayarak Pfizer ve BioNTech'in aşısının bugün içinde onaylanmasını istedi. Meadows, aşının onaylanmaması durumunda Hahn'ın istifasını sunmasını istedi.

ABD Başkanı Donald Trump da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, FDA'nın aşı onay sürecini "büyük, yaşlı ve yavaş bir kaplumbağa" olarak nitelendirmiş ve Hahn'a "Şu lanet olası aşıları artık onayla. Oyunu bırakıp, hayat kurtarmaya başla." diye seslenmişti.

Öte yandan, ABD Sağlık Bakanı Alex Azar da bu sabah katıldığı ABC News yayınında, Pfizer/BioNTech aşısının birkaç gün içinde gerekli onayları alacağını belirtti.

Azar, "Aşıların dağıtımı konusunda Pfizer ile çalışacağız, böylece insanlar pazartesi, salı ya da gelecek hafta bir gün aşı olabilirler." değerlendirmesinde bulundu.


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