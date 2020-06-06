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Dünya

Beyaz Saray'ın dibindeki caddeye dünyanın dilindeki sloganı yazdılar

Beyaz Saray'a çıkan 16'ncı caddenin ortasına da büyük harflerle "Siyahların Hayatı Önemli" sloganını yazıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 12:05:00 -
Beyaz Saray'ın dibindeki caddeye dünyanın dilindeki sloganı yazdılar

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, Minnesota eyaletinde gözaltına alınırken hayatını kaybeden siyahi George Floyd için düzenlenen protestoların merkezi haline gelen 16'ncı caddeye yazılan yazının görüntülerini, Twitter hesabından paylaşırken caddenin Beyaz Saray'a yakın kesitine "Siyahların Hayatı Önemli Meydanı" adını verdiğini açıkladı.

Belediye Başkanı Bowser, Trump'a gönderdiği mektupta, kentteki "olağanüstü hal" durumunu ve sokağa çıkma yasaklarını sonlandırdığını belirterek, kentteki Ulusal Muhafız askerlerinin kışlaya çekilmesi talebinde bulundu.

Askerlerin armalarının da net olmamasının insanlar arasında kaygıya neden olduğunu vurgulayan Bowser, daha önce de asker ve polislerin göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanmasını kınamıştı.

"Siyahların Hayatı Önemli" sloganı özellikle de polis şiddetiyle öldürülen siyahiler için düzenlenen protestolarda sıkça dile getirilen bir slogan iken 2014'te Michael Brown'ın Missouri eyaletine bağlı Ferguson kasabasında polis tarafından öldürülmesinin ardında başlayan olaylarda bir protesto hareketine dönüştü.

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