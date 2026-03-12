Beyaz Saray'dan yalanlama: "ABD'ye yönelik bir İran tehdidi yok"

ABD ile İran arasındaki gerilim askeri sahanın ardından medya cephesine taşındı. ABC News’in, FBI kaynaklarına dayandırarak yayımladığı "İran, Kaliforniya’yı açık denizden İHA’larla vurabilir" haberi Beyaz Saray’da deprem etkisi yarattı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten sert bir açıklama yayımladı.

"HABERİ GERİ ÇEKİN" ÇAĞRISI

Leavitt, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu haberin yerel bir polis teşkilatına gönderilen ve doğruluğu teyit edilmemiş tek bir e-postaya dayandırıldığını ifade etti. Sözcü, "Bu açıklama, yalan bilgi yayması nedeniyle derhal geri çekilmelidir. Haberde, istihbaratın doğrulanmamış olduğu bilgisi bile kasıtlı olarak gizlenmiştir" diyerek Amerikan basınını hedef aldı.

İSTİHBARAT KRİZİ VE YALANLAMA

Haberde, FBI’ın Kaliforniya’daki birimleri "İran’ın Şubat ayı başlarında batı kıyılarından bir gemi vasıtasıyla saldırı yapabileceği" konusunda uyardığı öne sürülmüştü. Leavitt bu senaryoyu çöpe atarak, "İran’dan ülkemize yönelik böyle bir tehdit bulunmuyor ve asla da bulunmadı" dedi. Beyaz Saray’ın bu net tavrı, ABD anakarasında oluşabilecek bir kaos havasını dağıtmayı hedefliyor.