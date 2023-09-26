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Dünya Beyaz Saray'dan Türk düşmanı senatör hakkında açıklama
Dünya

Beyaz Saray'dan Türk düşmanı senatör hakkında açıklama

Yeniakit Publisher
2023-09-26 03:36:00 -
Beyaz Saray'dan Türk düşmanı senatör hakkında açıklama

ABD Kongresi'nde Türkiye karşıtlığı ile tanınan New Jersey'nin Demokrat Senatörü Bob Menendez ve eşinin rüşvet almakla suçlanmasına ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, evinde külçe altın ve 480 bin dolarlık gizli nakit para ele geçirilen Menendez hakkındaki iddiaların, ABD Başkanı Joe Biden tarafından ciddi bir mesele olarak değerlendirildiğini belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, "rüşvet almakla" suçlanan Demokrat Senatör Bob Menendez hakkındaki iddiaları ciddi bir mesele olarak ele aldıklarını bildirdi. Jean-Pierre ayrıca, Menendez'in soruşturmalar nedeniyle Senato Dış İlişkiler Komitesi başkanlığından istifasını ise doğru bulduklarını ifade etti.

"Ciddi bir mesele olarak görülüyor"

Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Jean-Pierre, Demokrat Parti'nin lideri olarak ABD Başkanı Joe Biden'ın, rüşvet almakla suçlanan Demokrat New Jersey Senatörü Menendez hakkındaki tutumuna ilişkin bir soruya, bunu "ciddi bir mesele" olarak gördükleri yanıtını verdi.

ABD tarihine geçti

İddianame ile New Jersey'nin Demokrat Senatörü Menendez'e 10 yıl içinde ikinci kez yolsuzlukla ilgili suçlama yöneltilmiş oldu. Senato Tarih Ofisi'ne göre, 69 yaşındaki Menendez, ABD tarihinde iki ayrı suç iddiasıyla suçlanan ilk senatör olarak kayıtlara geçti.
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Türk düşmanı olarak biliniyor

Küba kökenli göçmen bir ailenin oğlu olan Menendez, ABD Kongresi'nde Türkiye karşıtlığı, Rum ve Ermeni lobisine yakınlığı ile biliniyor.

Kaynak: AA

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