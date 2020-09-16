Beyaz Saray'dan Japonya'nın yeni Başbakanı Suga Yoşihide'ye tebrik

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray, Japonya Başbakanlığına seçilen Suga Yoşihide'yi tebrik ederek ABD Başkanı Donald Trump'ın iki ülke arasındaki müttefikliği geliştirme vizyonunu sürdüreceğini bildirdi.

Beyaz Saray Basın Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Suga Yoşihide'yi, Liberal Demokrat Partinin (LDP) başkanı ve akabinde Japonya başbakanı seçilmesinden dolayı tebrik edildi.

"Başkan Donald Trump, kendisi ve Japonya'nın eski Başbakanı Abe Şinzo tarafından oluşturulan özgür ve açık bir Hint-Pasifik vizyonunu sürdürmeye kararlıdır, buna ABD-Japonya müttefikliğini güçlendirmek ve ortak hedeflerimizi desteklemek de dahildir." ifadesine yer verilen açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkinin hiç olmadığı kadar güçlü olduğu ve Trump'ın, Suga ile çalışmayı sabırsızlıkla beklediği vurgulandı.

Hafta içi yapılan LDP iç seçimlerinde kullanılan 534 oyun 377’siyle Suga, oyların yüzde 70’ini kazanıp LDP lideri olmuştu. Japonya parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisinde (Şuugin) bugün düzenlenen oturumda, Suga Yoşihide, LDP hakimiyetindeki 465 koltuklu meclisin üyelerinden 314'ünün oyunu alarak, Japonya’nın yeni başbakanı olmuştu.

Suga, başbakanlık görevini Eylül 2021'deki olağan genel seçimlere kadar yürütecek.