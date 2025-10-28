  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İBB'deki çukur büyüyor! Ekrem'in yanına gönderildiler

Yenidoğan çetesi skandalı! Cumhuriyet savcısı Yavuz Engin itiraz etti

Türkiye’nin alacağı Eurofighter savaş uçakları hakkında tüm detaylar! Gökyüzünün katilleri...

Rojin’in katillerinin başına 10 milyon liralık ödül konuldu

Bakü'de yapılması planlanan Avrupa Hahamlar Konferansı iptal edildi!

Sarı Lacivertliler deplasmanda rahat kazandı

Kutsal heyecan doruğa ulaştı: Hac kuraları 5 Kasım’da çekiliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Starmer'den kritik imza! Türkiye 44 Eurofighter alacak

Davutoğlu’nun ‘Devletin ihtiyacı varsa bir an bile düşünmem’ sözü ırkçı Tanju’yu hoplattı: Bu halk bizi iktidara getirmez!

Casusluk soruşturması olay ifade! Ekrem İmamoğlu detayı dikkat çekti
Dünya Beyaz Saray’dan geri adım! Kritik ismin adaylığı Senato’da takıldı
Dünya

Beyaz Saray’dan geri adım! Kritik ismin adaylığı Senato’da takıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Beyaz Saray’dan geri adım! Kritik ismin adaylığı Senato’da takıldı

Beyaz Saray, Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine aday gösterdiği Joel Rayburn’ün ismini geri çekti. Geri çekilme kararının, Senato’da yeterli desteği alamayacağı değerlendirmesi üzerine alındığı bildirildi.

AA muhabirinin, konuyla ilgili doğrudan bilgi sahibi bir kaynaktan edindiği bilgilere göre Beyaz Saray, Rayburn'ün adaylığını geri çekme yönünde karar verdi.

Adının açıklanmasını istemeyen kaynak, Rayburn'ün adaylığının Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde geçen hafta yapılan oylamanın ardından geri çekildiğini ve bunda Beyaz Saray'ın, Rayburn'ün "Senato Genel Kurulunda yeterli oyu alamayacağı" endişesinin etkili olduğunu belirtti.

Söz konusu kaynak, Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde 15-7 oyla onaylanmasına rağmen komite üyelerinin, Rayburn'ün "Senato Genel Kurulunda oylanması yönünde tavsiyede bulunmama" yönünde karar aldıklarına atıf yaptı.

Rayburn, Donald Trump'ın Suriye özel temsilcisi olarak görev yaptığı dönemde, Suriye'deki ABD askerlerinin sayısını gizlemeye çalıştığı iddiasıyla Senato'da dirençle karşılaşmıştı.

Şubat ayında Trump tarafından Dışişleri Bakanlığı'nın Orta Doğu bürosuna başkan olarak aday gösterilen Rayburn'ün onayı, geçen hafta Senato Dış İlişkiler Komitesi'nden 15-7 oyla geçmeden önce aylarca askıda kalmıştı.

ABD’de yine baba-oğul başkanlık dönemi mi yaşanacak? Trump'ın oğlundan adaylık sinyali!
ABD’de yine baba-oğul başkanlık dönemi mi yaşanacak? Trump'ın oğlundan adaylık sinyali!

Dünya

ABD’de yine baba-oğul başkanlık dönemi mi yaşanacak? Trump'ın oğlundan adaylık sinyali!

ABD'li doktordan yürek yakan ifşa: 'İsrail, Gazzeli çocukları diri diri gömdü'
ABD'li doktordan yürek yakan ifşa: 'İsrail, Gazzeli çocukları diri diri gömdü'

Dünya

ABD'li doktordan yürek yakan ifşa: 'İsrail, Gazzeli çocukları diri diri gömdü'

ABD Kongre üyesi: "ABD halkını vicdanı değil cüzdanı ilgilendirir"
ABD Kongre üyesi: "ABD halkını vicdanı değil cüzdanı ilgilendirir"

Dünya

ABD Kongre üyesi: "ABD halkını vicdanı değil cüzdanı ilgilendirir"

Trump’tan Tokyo’da Güç Mesajı! "ABD Her Zaman Japonya’nın Yanında"
Trump’tan Tokyo’da Güç Mesajı! “ABD Her Zaman Japonya’nın Yanında”

Gündem

Trump’tan Tokyo’da Güç Mesajı! “ABD Her Zaman Japonya’nın Yanında”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23