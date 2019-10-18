Beyaz Saray'dan flaş Türkiye açıklaması: Zaman alacak Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham, ateşkesin bölgede yürürlüğe girmesinin zaman alacağını duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham, Fox News'a verdiği demeçte ABD heyetinin Ankara'yla varılan anlaşma uyarınca 'ateşkes' konusunda başarılı olduğunu, buna karşın ateşkesin bölgede yürürlüğe girmesinin zaman alacağını söyledi. Ankara ile Washington arasında dün imzalanan anlaşma uyarınca 'Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat süreyle ara verilmişti. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, anlaşmanın bölgede ateşkes sağladığını dile getirse de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu anlaşmayla sadece operasyona ara verildiğini vurguladı.

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