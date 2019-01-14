Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin ilk açıklama
Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.14 Ocak 2019 Pazartesi 22:01
Beyaz Saray'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada şu ifadeler yer verildi:
Başkan (Trump), Suriye'nin kuzeydoğusuna dair Türkiye'nin güvenlik endişelerinin ele alınmasında birlikte çalışma arzusunu dile getirdi.
YORUM YAZ