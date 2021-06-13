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Gündem Beyaz Saray'dan Biden ve Erdoğan çıkışı
Gündem

Beyaz Saray'dan Biden ve Erdoğan çıkışı

ABD Başkanı Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşmede, Suriye ve Libya'nın da ele alınacağı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 22:45:00 -
Beyaz Saray'dan Biden ve Erdoğan çıkışı

Reuters'in geçtiği son dakika haberine göre, Beyaz Saray güvenlik danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmede, ikilinin Suriye ve Libya'yı da ele alacağını açıkladı.

Sullivan ayrıca, ABD'nin Afganistan'daki elçiliklerinin nasıl güvende tutulacağına ilişkin de Biden'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuşmak istediğini belirtti.

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Yorumlar

hizipsavar

o bunağı başkan yola getirir.
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Seren

Reis canımızdır...
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