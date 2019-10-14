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Beyaz Saray’da Türkiye’ye yaptırım toplantısı!

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda yürüttüğü Barış Pınarı Harekâtıyla ilgili gazetecilere yeni açıklamalarda bulunan ABD’nin Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ulusal güvenlik ekibinin toplantılarının ardından Trump'ın Türkiye'ye yaptırımlarla ilgili bir karar verebileceğine işaret etti.

14 Ekim 2019 Pazartesi 17:43
Beyaz Saray’da Türkiye’ye yaptırım toplantısı!

Barış Pınarı Harekatı sonrası karmaşaya kapılan ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Türkiye ve Suriye ile ilgili gelişmeler başlığıyla dün toplandığını ve bugün de toplantı yapacağını duyuran Hazine Bakanı Steven Mnuchin, bunun ardından Başkan Donald Trump'ın bilgilendirileceğini belirtti.

'Günü gününe takipteyiz'

Ankara'nın attığı adımları günlük olarak takip ettiklerini vurgulayan Mnuchin, Türkiye'ye ağır yeni yaptırımlar uygulamaya hazır olduklarını ve eğer Trump bu yönde karar verirse uygulayacaklarını söyledi.

Trump da bu sabah attığı tweetlerde "Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor" ifadesini kullandı.

'Türk ekonomisini yok edebilir'

Mnuchin pazar günü ABC News'a verdiği demeçte karar verildiği anda yaptırımları uygulamaya hazır olduklarını dile getirerek şöyle konuştu:

"Yaptırımlar küçük boyutta başlayabilir, Türk ekonomisini yok edecek maksimum baskı da yaratabilir."

Bunu bir saat sonra Trump'ın Kongre ile Türkiye'ye güçlü yaptırımlar uygulama konusunda çalıştığına dair "Beklemede kalın" tweeti de izledi.

Mnuchin 11 Ekim'de düzenlediği basın toplantısında "Kullanmak zorunda kalmayacağımızı umuyoruz, ama gerekirse Türk ekonomisine kepenk kapattırırız" diye konuşmuştu.

Hazine Bakanı, Trump'ın yaptırım için yetkilendirme verdiğinden ama yetkilendirmeleri henüz faal hale getirmediğinden söz etmişti.

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 17:43
  1. Ankara
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi
  4. Türkiye
  5. ABC News
  6. Donald Trump
  7. Suriye
  8. Mnuchin
  9. Steven Mnuchin
  10. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin

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  • ÖmerÖmer29 dk önce
    Türk ekonomisini yok edeceklermiş . Hadi ordan korkutmaya çalışıyorlar kesinlikle Allah’ın izni ile hiç bir şey yapamazlar kuru gürültü yapıyorlar Türkiye’yi feda edemezler

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