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Dünya

Beyaz Saray’da George Floyd paniği! Donald Trump binlerce asker yığacak

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, siyahi George Floyd’un polis tarafından öldürülmesi sonucu başlayan protestoların en şiddetli yaşandığı yer olan Washington’a on bin asker gönderilmesi talebinde bulunduğu ileri sürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 07:27:00 -
Beyaz Saray’da George Floyd paniği! Donald Trump binlerce asker yığacak

Beyaz Saray'ın siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonrası başlayan protestolar için Washington'a 10 bin asker gönderilmesi talebinde bulunduğu iddia edildi.

10 bin asker talebine ordudan rest

CNN'nin üst düzey bir savunma yetkilisine dayandırdığı haberine göre, Trump yönetimi Washington'daki protestolara müdahale için 10 bin asker istedi ancak Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley ordunun kullanılmasına karşı çıktı.

“Başkentte askere ihtiyaç yok”

Haberde, Esper'in yaklaşık 1600 askeri Washington'a gönderdiği ama 5 bin ulusal muhafızın bulunduğu başkente askerlerin yardımına ihtiyaç duyulmadığı ve geçen perşembe kentten ayrılmaya başladığı belirtildi.

Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in ise Trump ile arasında geçen ''gergin'' konuşmada Washington'da kesinlikle askerlere ihtiyaç olmadığını söylediği ifade edildi.

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