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Dünya Beyaz Saray'da Biden'ın 'Binbaşı'sı dehşet saçtı!
Dünya

Beyaz Saray'da Biden'ın 'Binbaşı'sı dehşet saçtı!

Beyaz Saray'da Joe Biden'ın Alman çoban köpeği 'Binbaşı' bir ayda ikinci kez bir çalışanı ısırdı.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 21:36:00 - 2021-03-31 21:41:34
Beyaz Saray'da Biden'ın 'Binbaşı'sı dehşet saçtı!

ABD Başkanı Joe Biden'ın Alman Çoban Köpeği çıkartıldığı yürüyüş sırasında birini daha ısırdı. Öte yandan Biden'ın köpeklerinden birisi bugün öğle saatlerinde Beyaz Saray'ın içine dışkı bıraktı.

Biden'ın köpeği ikinci kez ısırdı

Joe Biden’ın köpeği Binbaşı’nın bir ay içinde ikinci ısırma vakasına karıştığı açıklandı.

Jill Biden’ın sözcüsü Michael LaRosa, Pazartesi günü yürüyüş sırasında Binbaşı'nın birini ısırdığını belirtirken ısırılan şahsın işine geri döndüğünü belirtti.
Binbaşı, 8 Mart'ta ABD Gizli Servisi çalışanlarından birini ısırmasının ardından kardeşi Şampiyon'la birlikte Saray'dan uzaklaştırılmış ancak geçtiğimiz hafta sonu geri dönmüşlerdi.

Biden olaydan sonra Binbaşı'nın "tatlı bir köpek" olduğunu söyledi. ABC News'e konuşan ABD Başkanı Binbaşı'nın karıştığı olayı şöyle anlattı:

"Bir köşeyi dönüyor, baktı tanımadığı iki kişi var, bilirsiniz... Onlar korumak için hareket ediyorlar"

Bu arada Çarşamba günü de "ufak bir kaza olduğu" aktarılırken sorumlunun Binbaşı mı yoksa oyun arkadaşı Champ mı bilinmiyor.

 

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