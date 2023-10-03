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Dünya Beyaz Saray: 'Ukrayna'ya yardım paketi...'
Dünya

Beyaz Saray: 'Ukrayna'ya yardım paketi...'

Yeniakit Publisher
2023-10-03 17:47:00 -
Beyaz Saray: 'Ukrayna'ya yardım paketi...'

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın imzaladığı geçici bütçe tasarısında yer almayan Ukrayna'ya yardım için yakın zamanda yeni bir destek paketinin açıklanacağını söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın imzaladığı geçici bütçe tasarısında yer almayan Ukrayna'ya yardım için yakın zamanda yeni bir destek paketinin açıklanacağını söyledi.

Jean-Pierre, günlük basın toplantısında, Biden'ın imzaladığı 45 günlük geçici bütçe tasarısında, Ukrayna'ya desteğin devamını sağlayacak yeni bir finansman bulunmamasına ilişkin soruları yanıtladı.

ABD'nin, Ukrayna'ya "desteğini gösteren" bir yardım paketi daha olacağına işaret eden Jean-Pierre, "Ukrayna'nın arkasında çok güçlü uluslararası bir koalisyon var." dedi.

Jean-Pierre, geçici bütçe tasarısı kapsamında olmamasına rağmen Ukrayna'ya ABD’nin "başkanlık yetkileri çerçevesinde" kendi envanterinden yapacağı söz konusu yardımların "bir süre daha devam edebileceğini fakat bunun uzun vadeli bir çözüm olmadığını" vurgulayarak söz konusu yardım paketinin detaylarıyla ilgili Savunma Bakanlığının daha kapsamlı bilgi verebileceğini kaydetti.
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