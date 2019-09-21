Beyaz Saray Trump’ın kimlerle görüşeceğini açıkladı Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, BM’de görüşeceği ülke liderlerini açıkladı. Listede 11 ülke lideri yer alıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu toplantısı New York'ta düzenleniyor. Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, BM’de görüşeceği ülke liderlerini açıkladı. Açıklanan programda Trump’ın resmî olarak görüşeceği ülkelerin Pakistan,Polonya,Yeni Zellanda, Mısır, Singapur, Güney Kore, Irak, Japonya, Ukrayna, Hindistan ve El Salvador olduğu bildirildi. Salı günü başlayan 74'üncü Genel Kurul Toplantısı, 27 Eylül'e kadar devam edecek. Liderler zirvesi ise 24 Eylül'de başlayacak.

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