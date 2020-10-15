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Aktüel Beyaz Saray önünde Azerbaycan'a destek mitingi düzenlendi
Aktüel

Beyaz Saray önünde Azerbaycan'a destek mitingi düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-10-15 01:25:23 -
Beyaz Saray önünde Azerbaycan'a destek mitingi düzenlendi

WASHINGTON (AA) - ABD'nin başkenti Washington'da Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yönelik saldırıları ve Dağlık Karabağ'ı işgali protesto edildi.

Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla Beyaz Saray'ın önüne gelen iki yüz civarındaki eylemci, Azerbaycan lehine sloganlar attı.

Ermenistan'ın işgalci ve saldırgan tutumunu eleştiren dövizler taşıyan eylemciler, ABD yönetimine Ermenistan'ın işgalci tavırlarına ve sivillere yönelik saldırılarına son vermesi için baskı yapması çağrısında bulundu.

Beyaz Saray'ın önündeki eylemin ardından Türkiye'nin Washington'daki büyükelçilik binasının önüne giden grup, sevgi gösterisinde bulundu.

Büyükelçilik yetkilileri, eylemcilerle selamlaşarak Türkiye'nin Azerbaycan'a yönelik desteğini vurguladı.


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