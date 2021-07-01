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Dünya Beyaz Saray duyurdu! Ekip yollanacak
Dünya

Beyaz Saray duyurdu! Ekip yollanacak

Beyaz Saray'ın, aşılama oranlarının düşük olduğu ve yeni tip koronavirüsün Delta varyantının yoğun görüldüğü bölgelere ekip göndererek temas takibi yapacağı ve gerekli ekipmanları sağlayacağı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 23:18:00 -
Beyaz Saray duyurdu! Ekip yollanacak

Beyaz Saray'ın, aşılama oranlarının düşük olduğu ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantının yoğun görüldüğü bölgelere ekip göndererek temas takibi yapacağı ve gerekli ekipmanları sağlayacağı bildirildi.

Beyaz Saray Koronavirüs Koordinatörü Jeff Zients, düzenlediği günlük basın toplantısında, Beyaz Saray'ın Delta varyantının sıklıkla görüldüğü ya da aşılama oranlarının düşük olduğu bölgelere ekipler göndereceğini belirtti.

Ekibin, temas takibi, malzeme tedariki, test takibi gibi konularda yerel yetkililerle çalışacağını, yerel aşılama merkezlerine de ek personel sağlayacağını kaydeden Zients, gerekli personelin Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı ile Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) üzerinden sağlanacağını sözlerine ekledi.

Aynı toplantıda konuşan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Rochelle Walensky ise bulaş oranı yüksek Delta varyantının aşılama oranı düşük topluluklar için büyük risk teşkil ettiğinin altını çizerek "Ülke geneline baktığımızda, pandemiyi bitirme yolunda büyük bir ilerleme kaydettiğimizi görüyoruz. Ancak, eyalet ve şehir düzeyinde baktığımızda aşılanmayı reddeden toplulukların virüse karşı savunmasız kaldığını ve Delta varyantının yayılmaya başladığını görüyoruz." dedi.

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