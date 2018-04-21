Beyaz pirinç mi esmer pirinç mi daha sağlıklı?

Beyaz pirinç, ülkemizde birçok ana yemeğin yanında sunulan vazgeçilmez bir yemektir. Ancak bazı uzmanlar beyaz pirincin sağlıksız bir besin kaynağı olduğunu söyler. Beyaz pirinç yerine alternatif olarak, esmer pirincin tüketilmesi tavsiye ederler.

Peki tartışmalara neden olan esmer ve beyaz pirinç arasındaki farklar nelerdir?

BESİN DEĞERLERİ...

- Esmer pirinç, vitaminler ve lifler açısından oldukça zengindir. Dıştan içe doğru sert bir özelliği olan esmer pirincin sindirimi zordur. Ancak bir kase tüketildiğinde bile vücudun ihtiyacı olan manganezi karşılar. Bu mineral değeri, enerji ve cinsiyet hormonunu artırır.

- Beyaz pirinç ise pişirilince vitamin özelliğini kaybeder. Manganez, fosfor ve lif değeri kaybolan beyaz pirincin sindirimi daha kolaydır.

DİYABET İÇİN TAVSİYE EDİLEN PİRİNÇ...

- Beyaz pirinç, yüksek karbonhidrata sahip olduğundan diyabet hastalarında ciddi rahatsızlıklara neden olabilir.

- Esmer pirinç ise kandaki glukoz değerlerini düşürür, insülin direncini ise azalttığından diyabet hastalarına esmer pirinç tüketmeleri tavsiye edilir.

DİŞLER VE KEMİKLER İÇİN...

Esmer pirinç, beyaz pirince oranlar dört kat fazla magnezyum barındırdığından kemikler ve dişler için yararlı bir besindir. Beyaz pirinç ise, çok pişirildiğinde vitamin değerlerini kaybettiğinden diş ve kemik sağlığına bir katkısı yoktur.

ANNE SÜTÜ

Hamile ve emziren kadınlar için en önemli vitamin değeri olan folat esmer pirinçte az bulunur. Beyaz pirinçte 95 mikrogram folat bulunur. Jinekologların anne adaylarının tüketmesi için tavsiye ettiği besinlerden biride beyaz pirinçtir.