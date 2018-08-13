Beyaz leblebi faydaları

Beyaz leblebi, sindirimi optimize ederek kan şekeri düzeylerini düzenlemeye yardımcı olan yüksek miktarda çözünebilir lif içeri. Normal insülin ve kan şekeri seviyelerini sağlayarak diyabetin gelişmesine engel olmaktadır.

Zengin protein kaynağı olması ve içerisinde yer alan vitamin ve mineraller sayesinde uzun süre tok kalmanızına yardımcı olur. Böylece sağlıklı bir şekilde kilo vermenize yardımcı olabilir.

Beyaz leblebi lif kaynağı olmasından dolayı bağırsak hareketlerini düzenli tutarken, iltihap, kramp, şişkinlik ve kabızlığı giderir. Bu da besin sindiriminin emilimini artırabilir ve yemeğinizin besin değerini en iyi şekilde sağladığınızdan emin olabilirsiniz.

Beyaz leblebi de yer alan yüksek çözünebilir lif seviyeleri, kolesterol seviyelerini dengelemeye yardımcı olur ve ateroskleroz , kalp krizi ve felçlerin önlenmesine yardımcı olur.