THY - Konya
0553 313 94 23

Beyaz leblebi faydaları

Beyaz leblebinin faydaları nelerdir? İşte beyaz leblebinin inanılmaz faydaları...

13 Ağustos 2018 Pazartesi 19:15
Beyaz leblebi faydaları

Beyaz leblebi, sindirimi optimize ederek kan şekeri düzeylerini düzenlemeye yardımcı olan yüksek miktarda çözünebilir lif içeri. Normal insülin ve kan şekeri seviyelerini sağlayarak diyabetin gelişmesine engel olmaktadır.

Zengin protein kaynağı olması ve içerisinde yer alan vitamin ve mineraller sayesinde uzun süre tok kalmanızına yardımcı olur. Böylece sağlıklı bir şekilde kilo vermenize yardımcı olabilir.

Beyaz leblebi lif kaynağı olmasından dolayı bağırsak hareketlerini düzenli tutarken, iltihap, kramp, şişkinlik ve kabızlığı giderir. Bu da besin sindiriminin emilimini artırabilir ve yemeğinizin besin değerini en iyi şekilde sağladığınızdan emin olabilirsiniz.

Beyaz leblebi de yer alan yüksek çözünebilir lif seviyeleri, kolesterol seviyelerini dengelemeye yardımcı olur ve ateroskleroz , kalp krizi ve felçlerin önlenmesine yardımcı olur.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 19:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Irak'tan Türkiye açıklaması: İzin vermey
    1. Irak'tan Türkiye açıklaması: İzin vermey
    2. Yerli firmalar ABD firmalarına reklamı..
    3. Abdullah Gül'den döviz açıklaması:..
    4. Ceazevi değiştirilen Alaattin..
    5. İstanbul'da hırsızlık operasyonu: 11..
    6. 169 kilo 500 gram eroin ele geçirildi
    7. MEB EBA kurs kaydı nasıl yapılır?
    8. Kahramanmaraş'ta kurban pazarında..
    9. Sakarya'da otübüs terminalinde..
    10. FETÖ davasında 63 sanığa hapis cezası
    11. 2018-2019 eğitim öğretim yılında..
    12. Turuncu listedeki terörist öldürüldü
    13. Zilhicce ayı ilk günü ne zaman?..
    14. KYK geri ödeme kredi borçları..
    15. Gaziantep'te tanker devrildi, 10 ton..
    16. Beyoğlu 2018 kurban kesim alanı ve..
    17. PKK'ya ağır darbe! Kritik ismi öldürüldü
    18. Beylikdüzü 2018 kurban kesim alanı ve..
    19. Soğuk zencefil çayı nasıl yapılır?
    20. Neden çavdar ekmeği tüketmeliyiz?
    Kur krizini yedi yıl önceden tahmin etmişti... Küresel bir çöküş bekliyor
    Kur krizini yedi yıl önceden tahmin etmişti... Küresel bir çöküş bekliyor
    Mahkemeden FETÖ’ye kıyak üstüne kıyak
    Mahkemeden FETÖ’ye kıyak üstüne kıyak
    Türkiye'nin büyük devlet refleksi göstermesi ABD'yi rahatsız etti
    Türkiye'nin büyük devlet refleksi göstermesi ABD'yi rahatsız etti
    ABD'yi şoke eden tepki: Kritik dolar hamlesi
    ABD'yi şoke eden tepki: Kritik dolar hamlesi
    Milli duruş: Merter esnafı doları 4 TL'ye sabitledi!
    Milli duruş: Merter esnafı doları 4 TL'ye sabitledi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ahlaksız Rahmi iyice sapıklaştı!
    Ahlaksız Rahmi iyice sapıklaştı!
    Akıllı telefon kullananlar dikkat! Artık bunu yapmayın
    Akıllı telefon kullananlar dikkat! Artık bunu yapmayın