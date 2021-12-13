Beyaz lahana çorbası nasıl yapılır?

Kilo vermek isteyenler için ise lahana çorbası vazgeçilmez bir tat. İşte kolay tarif...

Beyaz lahana çorbası tarifi

Malzemeler

1 adet orta boy beyaz lahana

1 adet havuç

1 adet soğan

4-5 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

Tuz

Karabiber

1 tutam kıyılmış maydanoz

Yapılışı

Tencereye, sıvı yağ, tereyağı ve çok ince doğranmış soğan alınarak kavrulur. Ardından un eklenir. Unun kokusu çıkana kadar kavrulur. Sonra karıştırılarak su eklenir. Hemen ardından kabuğu soyulup küp doğranmış havuç ve ince doğranmış lahanalar eklenir. Kaynayınca tuz ve karabiber eklenir. Ortalama 40 dk kadar kaynatılır. Piştikten sonra altı kapatılır ve kıyılmış maydanoz eklenir. Karıştırılıp kapağı kapatılır. 15 dk kadar dinlendikten sonra servis yapılır. Afiyet olsun.