Beyaz et fiyatı cep yakıyor: Halk tepkili

Fiyatlardaki artış nedeniyle dar gelirli aileler kırmızı et alamazken, son zamanlarda art arda tavuk etine yapılan zamlar cep yakmaya başladı.

Her geçen gün fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle hem halkı hem de esnafı mağdur eden tavuk fiyatları, geçen yıla oranla yüzde 50 artış gösterdi.

Son 10 gün içerisinde beyaz ete art arda 3 defa zam yapılırken tüm piliç ve tavuk bagetin fiyatı 8 TL'den 15 TL'ye, tavuk göğsünün fiyatı 12 TL'den 18 TL'ye, tavuk kanadının fiyatı ise 20 TL'den 25 TL'ye yükseldi.

Genel olarak alım gücü düşük olan aileler, et fiyatlarının yüksek olması nedeniyle beyaz ete yönelirken, bu sene ise beyaz eti de alamaz oldu.

Dar gelirli vatandaşlar için diğer etlere göre daha ulaşılabilir olan tavuk etinin de artık cep yaktığını ifade eden Emekli Öğretmen Rafet Eren, yapılan zamların halkı mağdur ettiğine dikkat çekti.

Rafet Eren

"Sadece tavuk eti değil bütün gıda ürünlerinde müthiş bir yükseliş var"

Eren, "Normalde biz AK Parti döneminde zamlara alışmamıştık. Neredeyse 15 yıla kadar herhangi bir zam yokmuş gibi her şey çok mükemmel gidiyordu ama bütün piyasa allak bullak olmuş durumda. Sadece tavuk eti değil bütün gıda ürünlerinde müthiş bir yükseliş var." dedi.

"Lütfen bu duruma bir müdahale edin." diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Eren, "Bu salgın sürecinde en büyük ihtiyacımız olan şey iyi beslenmek ama kırmızı eti bir tarafa bırakın, tavuk etini dahi alamıyoruz, marketlere giremiyoruz. Bir ay boyunca en fazla aldığım et 2 kilogramdır. Onun da kilosunu 70 TL'den aldım. Tavuk etine yöneldik ama onu da alamıyoruz. Buna bir çare bulunup üzerine gidilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Selim Özdemir

"Fakirin alabileceği bir tavuk eti vardı artık onu da alamıyor"

Et fiyatlarının yüksek oranda arttığını belirten Selim Özdemir, denetim yetersizliğinin ve yanlış tarım politikasının yaşanan bu durumda etkili olduğunu dile getirdi.

Fiyatların neden yükseldiğini halka değil siyasetçilere sormak gerektiğine dikkat çeken Özdemir, "Sadece tavuk ve et fiyatlarına değil her şeye zam geliyor. Üretimin olmadığı bir ülkeden ne beklersiniz? Siz her şeyi dışardan ithal ederseniz zamlar kaçınılmaz olur. Ülkemizde hayvan yetiştiriciliği yok mu? Var ama çok pahalı. Bu, halkın suçu mu yoksa yönetenlerin mi suçu? Denetleyen olmazsa fiyatların bu şekilde yükselmesi devam eder. Kuzu etinin kilosu 60 TL. En düşük tavuk etinin fiyatı 15-16 TL olmuş, fiyatların yükselişini aslında siyasetçilere sormak gerekiyor. Asgari ücret ise daha yeni 2 bin 825 TL oldu. Etin kilosu 60-70 TL'ye dayandı, fakirin alabileceği bir tavuk eti vardı artık onu da alamıyor." diye konuştu.