0553 313 94 23

Beyaz eşyada kampanya evleneceklere yaradı

Evlenecek olanlara cazip ödeme ve indirim fırsatları sunan beyaz eşya satıcıları, kampanyaları daha cazip hale getirmeye çalışıyor.

06 Haziran 2019 Perşembe 11:34
Beyaz eşyada kampanya evleneceklere yaradı

 Akit  Ekonomi 

Beyaz eşya satıcılarının ‘düğün paketleri’, evlenecek olanlara cazip ödeme ve indirim fırsatları sunuyor. Özellikle e-ticaret siteleri üzerinden yapılan alışverişlerde mağaza mağaza gezmek zorunda kalmayan tüketiciler, kapıya kadar teslim fırsatından da yararlanıyorlar. ‘Düğün Paketleri’nde ‘buzdolabı, çamaşır makinası, fırın’ üçlüsü yoğun ilgi görürken, kurutma makinası, ankastre cihazlar ve derin dondurucular ile ürün çeşitleri artıyor.

Her keseye uygun ‘düğün paketi’

Kampanyaları daha cazip hale getirmeye çalışan firmalar, beyaz eşyanın yanı sıra yeni evlenecek olanların veya eşyasını yenilemek isteyenlerin ihtiyaç duyacakları küçük ev aletleri ile kampanyayı daha da cazip hale getiriyorlar. Ekonomik düğün paketlerinde fiyatlar 4 bin 800 liradan başlarken, ürün çeşitlerine göre fiyatlar 15 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Televizyonlarda 1.500 tl indirim

Teknosa, ‘Seçili Beyaz Eşyalarda Özel Tv İndirim Fırsatı” sunuyor. Kampanyaya dahil olan seçili beyaz eşya (buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi) ürünlerini satın alan tüketiciler, kampanya şartlarını yerine getirmek ve uygun başvuruda bulunmaları halinde stoğu bulunan televizyon modellerinin tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden alınan ürün grubu adedine bağlı olarak ikili alımda KDV dahil bin TL, üçlü alımda ise KDV dahil bin 500 TL indirim sağlayacak indirim kodu almaya hak kazanıyor.

MediaMarkt ise sanal mağaza üzerinden beyaz eşya alışverişi yapmak isteyenlere geniş ürün çeşitliliğinin yanı sıra 12 aya varan vadede uygun ödeme seçeneği sunuyor.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 11:34
  1. Beyaz eşya satıcıları
  2. düğün paketleri
  3. e-ticaret
  4. küçük ev aletleri
  5. Teknosa
  6. Seçili Beyaz Eşyalarda Özel Tv İndirim Fırsatı
  7. KDV
  8. MediaMarkt

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş Kulübünde bayramlaşma töreni yapıldı
    1. Beşiktaş Kulübünde bayramlaşma töreni..
    2. Başkan Tütüncü’den Ramazan’da yaşlı..
    3. Sahilde üzücü görüntüye şemsiyeli..
    4. Keçiören’de belediye temizlik aracı..
    5. Arkadaşları fark etti, son anda..
    6. Rakamlar açıklandı! Elektronik..
    7. Alev alev yanan fabrikada söndürme..
    8. Domates ihracatından 603 milyon..
    9. Jandarmadan gece gündüz bayram denetimi
    10. Doğu Anadolu'da kuvvetli rüzgar uyarısı
    11. Dolar da tatile çıktı
    12. Konak’ın parkları yenileniyor
    13. Endonezya 17 kayıp mürettebatı arıyor
    14. Özel okul ücretleri son dakika 2019 -..
    15. İş kurmak isteyen ‘mahkumlar’ı..
    16. Fenerbahçe Kulübünde bayramlaşma
    17. Dondurmayı mutlaka su ile tüketin
    18. Trump’tan Çin’e gümrük tarifelerini..
    19. GRAFİKLİ - Emre Belözoğlu A Milli..
    20. Karşıyaka’dan 9 farklı branşta spor..
    AB'den İtalya için bomba karar!
    AB'den İtalya için bomba karar!
    O ülkenin lideri kesin nişancı tüfeğiyle halka seslendi!
    O ülkenin lideri kesin nişancı tüfeğiyle halka seslendi!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Mansur Yavaş PKK'ya övgüler düzen siteye reklam verdi
    Mansur Yavaş PKK'ya övgüler düzen siteye reklam verdi