Beyaz eşyada kampanya evleneceklere yaradı

Akit Ekonomi

Beyaz eşya satıcılarının ‘düğün paketleri’, evlenecek olanlara cazip ödeme ve indirim fırsatları sunuyor. Özellikle e-ticaret siteleri üzerinden yapılan alışverişlerde mağaza mağaza gezmek zorunda kalmayan tüketiciler, kapıya kadar teslim fırsatından da yararlanıyorlar. ‘Düğün Paketleri’nde ‘buzdolabı, çamaşır makinası, fırın’ üçlüsü yoğun ilgi görürken, kurutma makinası, ankastre cihazlar ve derin dondurucular ile ürün çeşitleri artıyor.

Her keseye uygun ‘düğün paketi’

Kampanyaları daha cazip hale getirmeye çalışan firmalar, beyaz eşyanın yanı sıra yeni evlenecek olanların veya eşyasını yenilemek isteyenlerin ihtiyaç duyacakları küçük ev aletleri ile kampanyayı daha da cazip hale getiriyorlar. Ekonomik düğün paketlerinde fiyatlar 4 bin 800 liradan başlarken, ürün çeşitlerine göre fiyatlar 15 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Televizyonlarda 1.500 tl indirim

Teknosa, ‘Seçili Beyaz Eşyalarda Özel Tv İndirim Fırsatı” sunuyor. Kampanyaya dahil olan seçili beyaz eşya (buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi) ürünlerini satın alan tüketiciler, kampanya şartlarını yerine getirmek ve uygun başvuruda bulunmaları halinde stoğu bulunan televizyon modellerinin tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden alınan ürün grubu adedine bağlı olarak ikili alımda KDV dahil bin TL, üçlü alımda ise KDV dahil bin 500 TL indirim sağlayacak indirim kodu almaya hak kazanıyor.

MediaMarkt ise sanal mağaza üzerinden beyaz eşya alışverişi yapmak isteyenlere geniş ürün çeşitliliğinin yanı sıra 12 aya varan vadede uygun ödeme seçeneği sunuyor.