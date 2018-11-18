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Beyaz eşya temizliği nasıl yapılır?

Beyaz eşya temizliği nasıl yapılır? Nelere dikkat edilir?

18 Kasım 2018 Pazar 17:55
Beyaz eşya temizliği nasıl yapılır?

BUZDOLABI

Buzdolabını temizlerken dış yüzeyi sadece arap sabunu yardımı ile güzelce silebilirsiniz. Buzdolabınızın dış yüzeyinde kesinlikle sert fırça ya da sert süngerler kullanmayın.

Buzdolabı temizliği yaptığınız zaman genelde dış yüzeyini ve iç yüzeyini temizlediğiniz gibi buzdolabının alt ve arka tarafını da temizlemeyi unutmayın.
Eğer nofrost bir buzdolabına sahipseniz mutlaka buzdolabınızı yılda 2 defa fişten çekin ve komple bir temizlik yapın.

FIRIN

Fırını temiz tutmak için her kullanım sonrasında fırın tamamen soğumadan fırının iç kısmını silin. Eğer mümkünse biraz karbonat kullanın. Yılda en az 4 defa belli aralıklar ile fırının iç malzemelerini de çıkartıp temizleyin.

OCAK

Ocağınızı her zaman ki gibi temizledikten sonra eğer varsa temiz bir kâğıt yardımı ile ocağınızı güzelce parlatabilirsiniz. Eğer ocağın üzerinde inatçı ve kurumuş yap lekesi var ise o zaman bu lekeleri tuz ve karbonat karışımı ile temizleyebilirsiniz.

MİKRODALGA

Eğer mikrodalga fırınınıza gerekli bakımı ve özeni gösterirseniz o zaman fırınınız çok uzun bir süre boyunca ve sorunsuz bir şekilde çalışacaktır. Fırınınızın sadece dış ve iç kısmı değil iç tavan kısmını ve fırın tepsisini de çok iyi bir şekilde temizlemeniz gerekir.

Mikrodalga fırınınızı temizledikten sonra çok daha uzun bir süre boyunca temiz tutmak istiyorsanız o zaman içerisinde yemeklerinizi ısıtırken yemeğin üzerine dayanıklı bir cam kapak kapatın. Bu sayede hem yemek çok daha kısa bir sürede ısınacak hem de ısınan yemek mikrodalga fırının içerisinde dört bir yana sıçramayacaktır.

Mikrodalga fırın temizliğinde kesinlikle kimyasal temizleme ürünleri kullanmayın. Sadece sabunlu su ile fırının iç kısmını kapak kısmını temiz ve yumuşak dokulu bir bez yardımı ile iyice silin.

KATI MEYVE SIKACAĞI

Meyve sıkacağını temizlemek için sadece diş fırçası kullanabilirsiniz. Yine kimyasal ürünlerden uzak durmanız gerekiyor.

 

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 17:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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