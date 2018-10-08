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Beyaz çay, yumurtalık kanseri tedavisinde kadınlara umut oluyor

Antioksidan kaynağı beyaz çayın yumurtalığı koruyucu etkisi araştırılıyor. Beyaz çayın yumurtalık kanseri tedavisi gören kadınların kemoterapi sırasında yumurtalık rezervini koruyucu etkisi inceleniyor.

08 Ekim 2018 Pazartesi 21:03
Beyaz çay, yumurtalık kanseri tedavisinde kadınlara umut oluyor

Antioksidan kaynağı beyaz çayın yumurtalığı koruyucu etkisi araştırılıyor.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) ile ÇAYKUR iş birliğinde yürütülen çalışmada, beyaz çayın yumurtalık kanseri tedavisi gören kadınların kemoterapi sırasında yumurtalık rezervini koruyucu etkisi araştırılıyor.

RTEÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yeşim Bayoğlu Tekin, beyaz çayın antioksidan bir ürün olduğunu söyledi.

Tekin, projede beyaz çayın yumurtalıklar üzerindeki etkilerini araştırmaya çalıştıklarını anlattı ve ilk sonuçların olumlu olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Çalışmamızda, beyaz çayın yumurtalık kanseri tedavisi gören kadınlarda yumurtalıkları koruyucu etkisini inceledik. Beyaz çayın kemoterapi tedavisi alan kadınların yumurtalık rezervini koruyucu etkisi olduğu yönünde bir sonuca ulaştık. Bu deneysel bir çalışma ama uzun vadede ümit veren bir proje. Bu bulgular daha ileri klinik çalışmalara ihtiyaç duyuyor ancak ön veriler bizi heyecanlandırdı. Ön verilerimiz hayvanlar üzerinde çok olumlu sonuçlar olduğunu gösteriyor. Sonraki verilerimizi de zaman içinde kamuoyuyla paylaşma şansımız olacak."

Çalışmalarında önce denek hayvanlarının tümüne kemoterapi ilaçlarını verdiklerini söyleyem Tekin, "Daha sonra deneklerden bir grubun içme suyuna beyaz çay kattık. Beyaz çay verdiğimiz grupta, kontrol grubuna göre çok daha etkili sonuçlar elde ettik. Sonuçlarımız gayet başarılıydı. Yani beyaz çay, kemoterapi tedavisinin yumurtalıklara olumsuz etkilerini azaltıp koruyucu etki yapıyor"  şeklinde konuştu.

RENGİ BEYAZ VE ÇOK KIYMETLİ

Beyaz çay, çay bitkisinin filizlerden elde ediliyor. Hasadın erken aşamasında tepedeki en küçük tomurcuklardan alınıyor.

Rengi beyaz ve çok kıymetli. Ayrıca çok az bulunuyor. Siyah çaya göre çok daha az miktarda elde edebiliyor. O yüzden hem pahalı hem de kıymetli bir ürün.

 

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 21:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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