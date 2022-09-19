Beyaz çamaşırlarınızın daha beyaz olması için öneriler! Beyaz çamaşırlar nasıl kar gibi olur?

Çamaşırların daha beyaz olması için öneriler

Çamaşırlarınızı renklerine ayırarak yıkayınız. Renkli çamaşırlar ile beraber beyaz çamaşırları yıkarsanız zamanla grileşmeye ve beyazlıklarını kaybetmeye başlayacaklardır. Aynı zamanda gri, krem gibi renkleri dahi beyaz çamaşırlarınız ile yıkamak gibi bir hataya düşmeyiniz.

Çamaşırlarınızın etiketlerini kontrol ediniz. Bazı etiketler renk vermektedir. Bu yüzden ya etiketi keserek ya da renk verip vermediğini kontrol ederek işe başlamalısınız.

Söz konusu beyaz çamaşırlar ise çamaşırlarınız çok fazla kirlenmesini beklemeden yıkayınız. Çok fazla kirlenmiş beyaz çamaşırlarınızı ne yaparsanız yapın eski haline çeviremezsiniz.

Kirli çamaşırlarınız, kirli sepetinde çok uzun süre bekletmeyiniz. Bu leke be kirlerin çok fazla sinmesine neden olur ve kolay kolay çıkmaz. Bundan dolayı en fazla 1 hafta kadar bekletiniz. En kısa sürede yıkayınız. Kadınların en büyük hatalarından biri de beyaz çamaşırları 90 derecede yıkamaktır. Bu işlem birkaç seferde iyi sonuçlar verse de zamanla çamaşırlarınız sararmaya, grileşmeye başlayacaktır. Aynı zamanda da çok yüksek ısıda yıkandığı için yıpranacaktır.

Kullandığınız deterjana dikkat ediniz. Kaliteli, bilindik deterjanları tercih ediniz.

Beyaz çamaşırlar nasıl kar gibi olur?

Eğer çamaşırlarınızı doğal yollarla beyazlatmak istiyorsanız limon suyunu kullanabilirsiniz. Özellikle hassas kumaşlar için limon suyu en iyi yöntemdir. Beyazlığını korumasını istediğiniz eşyanızı sıcak suyun içine koyun ve içine yarım limon suyunu ekleyin. Bu şekilde bir saat bekletin.

Sararmış atletler nasıl beyazlatılır?

Suya 1 yemek kaşığı tuz ve 1 bardak limon suyu ekleyin. Daha sonra 1 kaşık çamaşır deterjanı ilave edin ve sararan kıyafetleri suyun içine atın. 1 saat suda beklettikten sonra, beyaz yıkama programında yıkayın.

Çamaşır suyu ile atlet beyazlatma

Çamaşır suyuyla çalışırken daima lastik eldiven tak ve çamaşır suyunu gözlerine yaklaştırmamaya dikkat et. ¼ su bardağı (60 ml) çamaşır suyunu 4 litre suyla birlikte lavabonun ya da küvetin içine dök. Giysilerini de koy ve 5-10 dakika ıslanmasını bekle. Zaman dolunca, suyu boşalt ve beyazlarını her zamanki gibi yıka.

Gri olan beyazlar nasıl beyazlatılır?

Karbonat yardımıyla çamaşırlarınızı beyazlatmak için, çamaşırlarınızı çamaşır makinesinde yıkıyorsanız, deterjanın üzerine 1 tatlı kaşığı kadar karbonat ilave edin. Ayrıca, çıkmayan bir leke mevcutsa, bir miktar karbonatla limonu karıştırıp lapa hale getirdikten sonra çamaşırların üzerine sürüp, makineye atabilirsiniz.