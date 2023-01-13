Beyaz ayakkabıları temizlemek işte bu kadar basit!

Ayakkabı temizliğinde sert fırça öncelikle kiri alır. Daha sonra bağıcıkları ayrı temizlemek gerekiyor. İşte kirlenmiş beyaz ayakkabılarınızı gıcır gıcır yapma formülü...

3 ADIMDA BEYAZ AYAKKABI TEMİZLİĞİ

FAZLA KİRİ FIRÇALAYIN

İlk olarak, küçük bir sert fırça ile spor ayakkabınızdaki fazla kiri veya kalıntıları fırçalayın. Temizlemeden önce her türlü çamur, çimen veya kirin temizlendiğinden emin olun. Etrafı kirletmemek için eski bir çarşafın üzerinde bu işlemleri yapabilirsiniz.

BAĞCIKLARI ÇIKARIN

Bağcıklar kirliyse, yıkamak için ayakkabı bağcıklarını çıkarın. Kiri çıkarmak için ılık sabunlu suyla elde yıkayabilir veya soğuk, yumuşak bir programda makinede yıkayabilirsiniz. Plastik uçları eritebileceğinden bunları kurutucuya koymaktan kaçının. Bunun yerine, onları havada kurumaya bırakın.

Ancak yıpranıyorlarsa, muhtemelen onları yeni bağcıklarla değiştirmenin zamanı gelmiştir. Satın almadan önce doğru uzunluğu kontrol etmek için mevcut olanlarınızı ölçtüğünüzden emin olun.

SABUNLU ILIK SUDA YIKAYIN

Ardından, spor ayakkabılarınızı suya batıracak kadar geniş bir kova, lavabo veya küvette 1 ila 2 yemek kaşığı çamaşır deterjanı ile ılık su karıştırın. Eski bir diş fırçasını veya küçük fırçayı suya batırın ve kir veya lekeleri çıkarmak için deliklerin etrafını ovalayın. Nemli bir sünger veya bezle silerek temizleyin. Çıkarılabilir tabanlı spor ayakkabılarını çıkarın ve sabunlu suyla ovarak temizleyin.