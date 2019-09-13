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Beyaz altında ilk hasat yapıldı

Antalya’da 2019/2020 sezonun ilk pamuk hasadı yapıldı.

13 Eylül 2019 Cuma 10:13
Beyaz altında ilk hasat yapıldı

Antalya’da 2019/2020 sezonun ilk pamuk hasadı yapıldı. İlk hasadı Serik Sarıobalı köyünden Osman Şirin yaptı. Şirin, elle toplattığı bir ton pamuğu Antbirlik tesislerine teslim etti.


Antalya Pamuk ve Neranciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Antbirlik), bu yıl sezonun ilk pamuk alımını dün gerçekleştirdi. Birlik yaklaşık bir ton pamuk alımı yaptı. 2019/2020 pamuk sezonun ilk hasadını ise Sarıoba köyünden Omsan Şirin yaptı. Birlik, Şirin’e sembolik olarak bin TL ödül verdi.


Nisan ayının ilk haftalarında ekimini gerçekleştirdikleri pamuğun hasat dönemi de bu ay sonunda başlayacağına dikkat çeken Antbirlik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, “Pamuk çiftçimizin vazgeçilmezi. İnşallah fiyatlar bu yıl çiftçimizi mutlu eder. Yeni sezon tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun” dedi.


İlk hasat sevincini yaşayan Osman Şirin ise "Bu yıl ilk kez pamuk ektiğim 10 dönümlük arazimden erken ürün aldım. Arazi şartları olumsuz olduğu için, makine yerine elle toplatıyorum. Ürün verimi oldukça güzel, beklediğimden daha verimli. Fiyatlarda beklediğimiz gibi olursa emeğimizin karşılığını alırız” ifadelerinde bulundu.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 10:13
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