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"Beyaz altın” Salihli topraklarına geri döndü

Türkiye ve Ege Bölgesi’nin önemli tarımsal üretim ovalarından olan Salihli Ovası’nda çiftçiler "beyaz altın" olarak nitelendirilen pamuğa ilgi yeniden artarken, yeni sezon için de 13 bin dekar alanda pamuk ekimine başlanıldı.

25 Nisan 2019 Perşembe 12:56
"Beyaz altın” Salihli topraklarına geri döndü

Türkiye ve Ege Bölgesi’nin önemli tarımsal üretim ovalarından olan Salihli Ovası’nda çiftçiler "beyaz altın" olarak nitelendirilen pamuğa ilgi yeniden artarken, yeni sezon için de 13 bin dekar alanda pamuk ekimine başlanıldı.


Çiftçinin "beyaz altın" olarak tabir ettiği pamuk, Manisa’nın Salihli ilçesinde üretime yeniden geri döndü. Ekonomiye katkısı yüksek olan ve üreticilerin gözdesi olan pamuğun ekimine Salihli Ovası’nda başlanılırken, ovada geçtiğimiz sezon 13 bin dekar alanda ekilen pamuğun, bu yıl 16 bin dekar alanda ekilmesi bekleniyor.



“Ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz”


Pamuk ekim sezonun hayırlı olmasını dileyen üretici Mehmet İzmirlioğlu “Havaların ısınmasıyla bu sezon pamuk ekimine hayırlısı ile başladık ve şuan ekimlerimiz devam etmektedir. 420 dekar arazi de pamuk ekimi yapıyoruz. İnşallah pamuğun ekimini yapıp, iyi bir bakım yaptıktan sonra da iyi bir sezon geçirip, iyi mahsullerle ülke ekonomisine katkıda bulunuruz. Temennimiz bu yöndedir” dedi. 2001-2002 sezonundan sonra ara verdiği pamukçuluğa, 2 yıl önce tekrar geri başladıklarını vurgu yapan İzmirlioğlu “Devletimizin verdiği destekler ve ihtiyacında artmasıyla pamuk ekimi Salihli Ovamızda yeniden yaygınlaşmaya başladı. Daha önceki yıllarda alternatif ürün olarak başka ürünlere yönelmiştik, ancak para kazanamayınca, yeniden pamuğa geri döndük. İnşallah çiftçimiz pamuk ile bundan sonra belli yerlere gelecektir” ifadelerini kullandı.



“Pamuğa geri dönüş yaptık”


Pamuk üretici Turgay Başgönül ise “Dedelerimizin ve babalarımızın mesleği olan pamuk, Salihli Ovası’nda 2002 yılına kadar revaçta idi. Ancak 3 yıl öncesine kadar pamuk ekimi yok denecek kadar azdı. Şuan alternatif ürün olarak pamuğa geri dönüş yaptık. Şuan kazancımız, diğer mahsullere göre biraz daha iyi. Pamuk ekiyoruz, ekmeye de devam edeceğiz. Dedelerimizden gelen bu beyaz altının ekimini daha da çoğaltacağız” diye konuştu.



“Destek, pamuk ekimini artırdı”


Tüm üreticilere bereketli bir sezon dileyen Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç “Biz pamuğa ovamızda pamuk değil, beyaz altın olarak nitelendirmekteyiz. Yıllar önce, 2001-2002 yıllarına kadar ovamızın beyaz altını pamuğu, üretim aşamasından, daha sonraki yıllarda ihracat ve ithalat dengelerinin değişmesinden dolayı 2017 yıllarına kadar tüm ovamızda pamuk ekimi çok az seviyelere inmişti. Ancak 2017yılında devletimiz ve hükümetimizin almış olduğu kararlar doğrultusunda pamuğa verdiği desteklerle, beyaz altın yeniden Salihli Ovası’nda ekilmeye başlanıldı” dedi.



“Maliyetler arttı, desteğin de artırılmasını talep ediyoruz”


Pamuk ekiminin Salihli Ovası’nda 3 yıldır artış gösterdiğini vurgu yapan Yalvaç “ Ovamızda geçen sezon 13 bin 218 dekar pamuk ekimi olmuştur. Bu sezon ise 15-16 bin dekar alanda pamuk ekiminin yapılacağını tahmin etmekteyiz. Çünkü bu işin güzelliği devletimizin dekar başına verdiği 80 kuruş desteklemesi var.Ancak bu desteğin dekar başına 1 liraya çıkmasını hükümetimizden ve Tarım Bakanımızdan talep etmekteyiz. Hepimiz biliyoruz ki mazot ve gübre fiyatlarımız yarı yarıya arttı. Pamuk fiyatının iyi olup, destekleme fiyatının da artmasıyla, üreticimizin beyaz altına daha çok yöneleceğinden eminiz. Bizde Salihli Ziraat Odası olarak her daim çiftçimizin yanında olacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 12:56
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