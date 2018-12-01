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Beton mikserinin altında kalan yaşlı adam ağır yaralandı

Aksaray'da yolda yürürken beton mikserinin altında kalarak ağır yaralanan yaşlı adam, hastanede tedavi altına alındı.

01 Aralık 2018 Cumartesi 18:08
Beton mikserinin altında kalan yaşlı adam ağır yaralandı

Aksaray'da yolda yürürken, beton mikserinin çarpmasıyla altında kalan Şerafettin Bostancı (79) ağır yaralandı.

Kaza, Çiftlik Mahallesi 6340 sokakta meydana geldi. Nusret Y. (53), yönetimindeki 42 FNC 21 plakalı beton mikseri, iddiaya göre, seyir halindeyken fark etmeyip yolda yürüyen Şerafettin Bostancı’ya çarptı. Mikserin altında kalan Bostancı, bir süre sürüklenerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şerafettin Bostancı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bostancı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kaza sonrası mikser sürücüsü Nusret Y. gözaltına alındı. 

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 18:08
  1. Aksaray
  2. kaza
  3. beton mikserinin altında kaldı
  4. Şerafettin Bostancı

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