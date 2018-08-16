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Beton mikseri, halk otobüsüne çarptı: 3 kişi yaralandı

Düzce'de, beton mikserinin özel halk otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

16 Ağustos 2018 Perşembe 14:01
Beton mikseri, halk otobüsüne çarptı: 3 kişi yaralandı

Kaza, öğle saatlerinde, Aziziye Mahallesi Nezih Tücüncüoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Ercan Küçükkaya yönetimindeki 81 DB 501 plakalı beton mikseri, Adem Yıldız yönetimindeki 81 ER 405 plakalı özel halk otobüsüne çarptı. Otobüste pencere kenarında bulunan yolcular Ahmet Yüksel ve Melike Işıklı ile beton mikserinin sürücüsü Ercan Küçükkaya yaralandı. Gelen 112 Acil ekiplerinin otobüste yaptığı müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.

Otobüs sürücüsü Adem Yıldız, "Ben pazar yeri istikametine giderken yan yoldan çıkan beton mikseri bana çarptı. Ben kaçtım ve biraz daha gaza bastım, ancak bu kadar kurtarabildim" dedi.

Kazaya karışan otobüste bulunan yolcular, başka bir otobüse alınarak yolculuklarına devam etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 14:01
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