Gündem

Beton mikseri evlerinin bahçesinde oynayan çocukları ezdi, çocuklardan 1’i öldü

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Beton mikseri evlerinin bahçesinde oynayan çocukları ezdi, çocuklardan 1’i öldü

Şanlıurfa'da bir evin bahçesine dalan beton mikseri, bahçede oynayan 2 yaşındaki bir çocuğun ölümüne neden oldu. 3 yaşındaki çocuk ise ağır yaralandı.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde bir evin bahçesine giren beton mikserinin altında kalan Hatice Kübra Ünlü (2) hayatını kaybetti, ağabeyi Mehmet Sabit Ünlü (3) ağır yaralandı.

Kuruyer Mahallesi’nde seyreden İsa K. (36) yönetimindeki beton mikseri, kontrolden çıkarak bir evin bahçesine girdi. Beton mikserinin çarptığı Mehmet Sabit Ünlü ile kız kardeşi Hatice Kübra Ünlü yaralandı. Yaralı kardeşler ambulanslarla Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumları ağır olan 2 kardeş, buradan Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hatice Kübra Ünlü, burada kurtarılamadı. Mehmet Sabit Ünlü'nün tedavisi yoğun bakımda sürerken, İsa K. gözaltına alındı.

