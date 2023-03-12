  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

"İYİ Parti ve CHP’yi yan yana getirmek…" Akşener'in kıvrak sözleri ortaya çıktı

Dansa, şova ve reklama var emekçiye yok! Ekrem'den "Ramazan Bayramı" iptali

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: İşi gücü yalan

Mandela'nın torunundan Erdoğan çıkışı

Adana'da şiddetli deprem

Şöhretten başı dönen Recep İvedik'in yalanını Kızılay Başkanı suratına çarptı

Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Bankamatik arif neye uğradığını şaşırdı

TPAO, 4 adet petrol arama kararı! Petrol ve doğalgazdan elektrik üretebilecek: ilgili açıklama geldi, belli oldu

İran ve Suudi Arabistan ABD'ye karşı birleşti! 'Bu ABD'nin sonu olacak'

ABD'li banka için analizler yapıldı! Silikon Vadisi iflas etmesinin ardından Etsy, o rakamı geciktirmeye başladı
Aktüel Beton bariyerlere çarpan otomobildeki yolcu hayatını kaybetti
Aktüel

Beton bariyerlere çarpan otomobildeki yolcu hayatını kaybetti

Manisa'da, otomobilin beton bariyerlere çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2023-03-12 22:44:00 -
Beton bariyerlere çarpan otomobildeki yolcu hayatını kaybetti

Manisa-Akhisar'da, otomobilin beton bariyerlere çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İ.D. (43) idaresindeki 35 E 5464 plakalı otomobil, Sazoba Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyerlere çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralanan sürücü İ.D. ve yolcu olarak bulunan N. K.'yi Akhisar Mustafakiraz Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralılardan K, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü İ.D, tedavisinin ardından gözaltına alındı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Diğer yandan, hayatını kaybeden K.'nin Saruhanlı ilçesi Kumkuyucak Mahallesi muhtarı olduğu öğrenildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23