Beton bariyerlere çarpan otomobildeki yolcu hayatını kaybetti
Manisa'da, otomobilin beton bariyerlere çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Manisa-Akhisar'da, otomobilin beton bariyerlere çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, İ.D. (43) idaresindeki 35 E 5464 plakalı otomobil, Sazoba Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyerlere çarptı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralanan sürücü İ.D. ve yolcu olarak bulunan N. K.'yi Akhisar Mustafakiraz Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yaralılardan K, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü İ.D, tedavisinin ardından gözaltına alındı.
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Diğer yandan, hayatını kaybeden K.'nin Saruhanlı ilçesi Kumkuyucak Mahallesi muhtarı olduğu öğrenildi.