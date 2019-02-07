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Beterin beteri var dedirten olay! Kadının yüzünü kendi bakterisi yedi, ölümden döndü

Bu bakteri her insanda yaradılıştan var! Deri, boğaz, sindirim sistemi, akciğerler gibi pek çok farklı bölgemizde yaygın olarak karşılaşılan bu bakteri, her zaman ölümcül değil.. Fakat ma'zallah zıvanadan çıkarsa eyvah!..

07 Şubat 2019 Perşembe 15:06
Beterin beteri var dedirten olay! Kadının yüzünü kendi bakterisi yedi, ölümden döndü

Beterin beteri var. Önce size daha yakınlarda geçen haftalardaki bir haberi aktaralım. 2017 yılında göğüs bölgesinde oluşmaya başlayan kızarıklıklar sebebiyle doktorun yolunu tutan bayan Rachel Star Withers'ın acıları katlanılamaz hale geldi.

Doktorlar Rachel Star Withers'a ne olduğunu bir türlü anlayamadı. Derken kızarıklıklar Rachel'in yüzüne sıçradı ve talihsiz kadının yanakları çökmeye başladı.

Doktorlar Rachel'e "kistik akne" teşhisi koydu ama uyguladıkları kistik akne tedavisi durumu düzeltmedi.

2018 yılında bayan Rachel'ın vücudundaki kızarıklıklar kanamaya başladı ve 33 yaşındaki kadının yüzünde deformasyonlar meydana geldi.

Sonunda Rachel'ın "Klebsiella Oxytoca bakterisi" kaptığı anlaşıldı.

Düzenli olarak tedavi gerektiren Klebsiella Oxytoca bakterisi ilaçlara karşı dirençli olması ile biliniyor.

Neyse ki müdahale sayesinde Rachel'ın yüzündeki çürüyen bölgeler düzelmeye başladı.

Fakat Rachel'ın tedavisinin tam olarak başarı ile sonuçlanması şu an için mümkün görünmüyor.

Doktorlar, Rachel'ın yüzündeki bakterinin etkilerini en aza indirgemek için çalışmalarını sürdürüyor.

İşin garip tarafı bu "Klebsiella Oxytoca bakterisi", hemen herkesin vücudunda bulunuyor.

Yani haberdeki gibi kapmanıza gerek yok! O, sizde, onda, bizde her insanda yaradılıştan var!

Aslında vücudumuzun deri, boğaz, sindirim sistemi, akciğerler gibi pek çok farklı bölgesinde yaygın olarak karşılaşılan bu bakteri, her zaman ölümcül değildi.

Ancak 1980'li yıllarda son derece agressif bir türü ortaya çıktı.

Etle beslenen bakteri hastalığına sebep olan bu tür, uzuv kaybı ve hatta ölümle sonuçlanan vakalara sebebiyet verdi.

Tıpkı bayan Rachel'da olduğu gibi belirtiler gösterdi.

Zaten bu bakteri zatürre etkenlerinden biri olarak da biliniyor. Genellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde idrar yolu enfeksiyonuna sebep olur.

Tıp dünyasında zaman zaman ilaçlarla müdahale edilemeyen, adeta bağışıklık kazanmış 'süper bakterilerle' karşılaşılabiliyor. Böyle durumlarda bilim insanları bu bakterinin yapısını inceleyerek yeni antibiyotikler üretmeyi deniyor ve başarılı olunana kadar çalışmalar devam ediyor çünkü gözle görülemeyen bu küçük düşmanlar, çok büyük sorunlar çıkarabiliyor.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 15:06
  1. Rachel Star Withers
  2. kistik akne
  3. kistik akne tedavisi
  4. Klebsiella Oxytoca bakterisi
  5. sindirim sistemi
  6. bakteri hastalığı
  7. zatürre
  8. bağışıklık sistemi
  9. idrar yolu enfeksiyonu
  10. Tıp dünyası
  11. süper bakteriler
  12. bakteri
  13. antibiyotik

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